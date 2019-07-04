普丁宣布退出「中程核飛彈條約」　美俄重啟談判…中國可望加入

▲普丁出席G20高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／採訪報導

俄國總統普丁3日正式簽署法案退出中程核飛彈條約（INF Treaty），並且表示此舉是回應美國先前驟然退出的「鏡像反應」。雖然兩國相互指責違約，華盛頓與莫斯科當局目前仍積極籌備會談，準備重新擬定核武條約，也有可能加入中國，發展成多邊協議。

美國指責俄羅斯從2014年起不斷違反條約，並於今年2月正式退出INF，川普更直言中止條約以後將會發展軍武。對此，莫斯科當局反駁違約譴責，普丁也表示，「俄國將被迫作出一樣的事情。」

INF條約簽訂於冷戰時期，宗旨在於限制製造或發展射程介於500到5500公里之間的核武、陸基彈道飛彈與巡弋飛彈，自1987年起被視為保障歐洲安全的基石。據悉，5月時川普和普丁為此通話1小時，結束後決定簽署全新核武協議。

▲川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／路透）

根據俄媒《RT》報導，俄國副外交部長里亞布柯夫（Sergei Ryabkov）和美國副國務卿湯普森（Andrea Thompson）將會面討論安全戰略，新條約可能會是現行核武戰略的延伸，也有可能納入中國意見，成為多邊協議。上週G20會上，川普與普丁也密切關注武器控制議題，2人都承諾將對於戰略穩定做出持續性的對話。



