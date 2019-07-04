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海上180度大翻滾　重達29噸AAV7兩棲突擊車被巨浪掀翻

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▲AAV7兩棲突擊車。（圖／中華民國海軍提供）

▲AAV7兩棲突擊車。（圖／中華民國海軍提供）

國際中心／綜合報導

美國國防部近日在推特上公布了一段影片，展示出AAV7兩棲突擊車在波濤洶湧的大海中的嚴格測試。面對巨大的海浪，29噸的AAV7戰車瞬間180度翻覆，不過下一秒又繼續執行任務。此影片主要是在解釋兩棲戰車測試的重要性，以保證海軍陸戰隊隊員能在戰爭中操控自如。

據Defence Blog報導，美國國防部近日在推特上公布了一段非常驚險的影片。只見影片一開始，一個大浪襲來，瞬間把正在海中行駛的AAV7兩棲突擊車掀起，後半部直接升到半空中，形成頭下腳上的「倒立」姿勢，之後又「倒扣」在海上，完全翻覆。短短5秒鐘，重達29噸的戰車就在海中翻轉了180度，然而它就像無事發生一樣，在下一個海浪中轉回正面，繼續在海中執行任務。

▼AAV7兩棲突擊車。（圖／記者季相儒攝）

▲▼AAV7兩棲突擊車,中華民國海軍陸戰隊,載具,兩棲登陸（圖／記者季相儒攝）

這段影片主要在解釋兩棲戰車測試分部（AVTB）的重要性，以及它對海軍陸戰隊非常重要的原因。美國海軍陸戰隊中校及AVTB主任霍曼（Brett Hohmann）表示，「我們需要一個兩棲戰車測試分支機構，以確保海軍陸戰隊隊員能夠獲得最優質且正確的軍備，更好地在戰爭中進行任務。」AVTB專門從事現在和未來的兩棲戰車平台的測試、評估和開發。

這種抗浪性測試是兩棲戰車必有的測試項目之一，必需保證戰車在海中傾覆時不會滲水甚至是沉沒，還要能夠依靠自身的重量來調整，以恢復到正常行駛的狀態。AVTB匝道負責人格雷德（Devin Glade）表示，「我們協助設備和製造安裝儀器所需的任何測試，並且維護和儲存開發測試中所使用的所有武器。我們的願景是繼續發展，成為海軍陸戰隊的首要測試作業。」

我國海軍陸戰隊原先所使用的LVTP5兩棲登入戰車過於老舊，於是計畫換裝美國AAV7兩棲突擊車。經過20年的努力，終於成功向美國購買總計54輛的AAV7兩棲突擊車，並在民國95年3月28日在高雄左營正式成軍。

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關鍵字：兩棲戰車,AAV7,海軍陸戰隊,美國,AVTB,LVTP5,北美要聞

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