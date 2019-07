海上180度大翻滾　重達29噸AAV7兩棲突擊車被巨浪掀翻

▲AAV7兩棲突擊車。(圖/中華民國海軍提供)

美國國防部近日在推特上公布了一段影片,展示出AAV7兩棲突擊車在波濤洶湧的大海中的嚴格測試。面對巨大的海浪,29噸的AAV7戰車瞬間180度翻覆,不過下一秒又繼續執行任務。此影片主要是在解釋兩棲戰車測試的重要性,以保證海軍陸戰隊隊員能在戰爭中操控自如。

據Defence Blog報導,美國國防部近日在推特上公布了一段非常驚險的影片。只見影片一開始,一個大浪襲來,瞬間把正在海中行駛的AAV7兩棲突擊車掀起,後半部直接升到半空中,形成頭下腳上的「倒立」姿勢,之後又「倒扣」在海上,完全翻覆。短短5秒鐘,重達29噸的戰車就在海中翻轉了180度,然而它就像無事發生一樣,在下一個海浪中轉回正面,繼續在海中執行任務。

這段影片主要在解釋兩棲戰車測試分部(AVTB)的重要性,以及它對海軍陸戰隊非常重要的原因。美國海軍陸戰隊中校及AVTB主任霍曼(Brett Hohmann)表示,「我們需要一個兩棲戰車測試分支機構,以確保海軍陸戰隊隊員能夠獲得最優質且正確的軍備,更好地在戰爭中進行任務。」AVTB專門從事現在和未來的兩棲戰車平台的測試、評估和開發。

這種抗浪性測試是兩棲戰車必有的測試項目之一,必需保證戰車在海中傾覆時不會滲水甚至是沉沒,還要能夠依靠自身的重量來調整,以恢復到正常行駛的狀態。AVTB匝道負責人格雷德(Devin Glade)表示,「我們協助設備和製造安裝儀器所需的任何測試,並且維護和儲存開發測試中所使用的所有武器。我們的願景是繼續發展,成為海軍陸戰隊的首要測試作業。」

我國海軍陸戰隊原先所使用的LVTP5兩棲登入戰車過於老舊,於是計畫換裝美國AAV7兩棲突擊車。經過20年的努力,終於成功向美國購買總計54輛的AAV7兩棲突擊車,並在民國95年3月28日在高雄左營正式成軍。

