亞馬遜坦承：即使用戶手動刪除Alexa數據　部分仍保留在伺服器中

▲美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

隨著科技持續進步，愈來愈多產品會蒐集用戶的個人資料，據外媒報導，美國民主黨參議員Chris Coons曾在上個月向亞馬遜（Amazon）提問，究竟亞馬遜會持有用戶與其語音助理Alexa和Echo等智慧設備的互動資料多久，亞馬遜近期終於給出答案，該公司表示，縱使用戶選擇刪除相關數據，亞馬遜的伺服器中可能還是保有相關數據。

據外媒《The Verge》報導，這是亞馬遜首次表態該公司會保留用戶與與其語音助理Alexa和Echo等智慧設備的互動資料，且其保留時間長短未知，該公司公共政策副總裁Brian Huseman表示，該公司正在「繼續努力確保這些數據不會留在Alexa的其他存儲系統中。」意旨就算用戶透過手動刪除相關資料，部分數據可能還是存在亞馬遜的伺服器中，這意味著，在某些情況下，亞馬遜選擇保留數據而沒有告訴用戶。

先前還傳出亞馬遜旗下的Alexa開發人員甚至可以訪問用戶使用Echo設備進行的每筆交易或例行安排的活動，雖然亞馬遜對此表示，這麼做是為了讓用戶的生活更方便，同時幫助改善Alexa所提供的服務，但外界認為，這樣的做法其實可能讓用戶的生活細節一點一點被拼湊，隱私受到相當大的衝擊。

美國民主黨參議員Chris Coons收到亞馬遜的回應後表示，「亞馬遜的回應留下了這樣一種可能性，即使在用戶刪除了他或她的聲音錄音後，相關數據也不會從亞馬遜的所有伺服器中刪除。美國人應該了解科技公司如何使用他們的個人數據，我將繼續與消費者和相關企業合作，以確保如何才能好好地保護美國人的個人資料。」