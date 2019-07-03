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上銬逃犯鑽水溝想逃　卡住一整晚「臭到崩潰」…哭喊寧願被關

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▲▼泰國逃犯鑽入水溝想逃，受困一整晚臭到哭喊求饒。（圖／翻攝Tnews網站）

▲泰國逃犯鑽入水溝想逃，受困一整晚臭到哭喊求饒。（圖／翻攝Tnews網站

國際中心／綜合報導

泰國曼谷地區1日發生一起離奇的逃犯案件。有民眾在路旁聽見下水道傳來哭喊聲，赫然發現一名被銬上手銬，全身污泥的男子受困在水溝內。警方獲報趕來後，確認男子是先前襲警逃脫的毒品通緝犯，想從下水道逃跑卻受困其中，因忍受不了惡臭只好呼救求饒。

綜合泰國媒體報導，這起事件發生在曼谷南郊的沙沒巴干府帕巴登縣，當地居民無意間發現下水道竟傳來哭喊生，循聲音找尋，意外發現一名全身覆蓋黑色污泥的男子被困在下水道內。

居民們合力將男子救出，並取來水管替他沖洗身體，同時發現他手上戴著手銬，因此通知警方到場。警方獲報後，確認他是脫逃的通緝犯，立即前來將男子逮捕歸案。

原來，這名42歲男子索帕（Sopa Maysalee）前一天因騎乘沒有懸掛牌照的機車上路而被警方攔查，隨後又被發現身上攜帶毒品安非他命，立即被警方上銬逮捕。未料，他竟趁警員不備突然襲警逃脫。

索帕落網後供稱，他逃走之後躲入下水道中，但只往前爬行了300公尺左右就動彈不得，只好躺在水溝裡度過一整夜。直到隔天，他實在忍受不了下水道的惡臭以及炎熱高溫，又餓又渴，因此高聲呼救。

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