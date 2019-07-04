川普試探底線　中評社：中方可能依「反分裂國家法」對台行動

▲中方認為，川普試探敏感的台灣問題，會讓北京政府考慮採取《反分裂國家法》。（圖／Pixabay／合成圖）

大陸中心／綜合報導

陸委會主委陳明通目前正參與美國華府智庫舉辦的研討會，探討近期兩岸關係情勢。據《中評社》報導，大陸國台辦副主任陳元豐上（6）月也曾到美國訪問，並且針對兩岸關係與中美關係進行對話；一位中方與會人士指出，「川普政府試探中國在台灣問題上的底線，在最壞的情況下，中方可能會覺得有必要根據2005年《反分裂國家法》採取行動。」

報導指出，根據美國外交政策全國委員會（NCAFP）最新發布的對話會總結報告，一位與會的中方人士表示，川普政府在試探中國在台灣問題上的底線，傷害了中國人民的感情；美國的行動可能會使北京政府難以說服自己的人民堅持以和平方式解決兩岸緊張局勢。

他也說，「美方人士不要把台灣民主與獨立混為一談。在最壞的情況下，中國可能會覺得有必要根據2005年的《反分裂國家法》採取行動。」他還擔心蔡英文試圖利用兩岸關係緊張來謀求贏得連任。

報導提到，對於兩岸關係惡化的原因，中美雙方都有不同說法。中方與會者指出，「兩岸關係的政治基礎已被破壞；執政的民進黨支持獨立的呼聲不斷高漲；美方在此過程中扮演了無助益的角色。」美方與會者則主要將兩岸關係緊張歸咎於中方堅持「九二共識」作為沒有商量餘地的對話基礎，提升對台施壓力度。

▼中美針對台灣問題重申各自立場。（圖／達志影像／美聯社）

美方發言者表示，美國政府對過去2年兩岸關係惡化相當關切，認為這是大陸方面造成的。他也指，最近美國國會的挺台活動，是華盛頓方面對中國不斷加大對台軍事壓力的反應。

中方發言者則批評美國在台灣問題上主動採取無益的行動，違反了一個中國原則和三個公報，「希望美方應該清楚這些行動的嚴重後果，因為這侵犯了中華人民共和國的核心利益。」他也強調，大陸有反擊的意圖，並援引大陸國家主席習近平年初的談話，「實現統一是『不可動搖的目標』，不為『台獨』分裂活動提供任何空間。」

中美雙方也各自重申了在台灣問題上的原則立場。美方發言者指出，「美國政府內部要求改變對台政策的壓力越來越大。美國國防部希望在對台軍售方面發揮更實質性的作用；公開的高層訪問，比如李大維與波頓（John Bolton）之類的會談可能會成為新常態。美國的整個氛圍正在發生變化，對中國大陸的負面情緒正在轉化為對台灣的更大支持。」

一位中國發言者則說，中國大陸和平解決台灣問題的目標沒有改變，但不準備放棄可能使用武力，維護台海兩岸人民的利益至關重要；另外，台灣民生實際情況可由一國兩制來保護，中方會繼續把台灣問題作為中美關係的核心問題。