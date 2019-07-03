「割喉IS戰俘」謀殺罪逆轉不起訴！　美海豹隊員可望獲釋

▲蓋拉格昨日被宣判多項罪名不起訴。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國海豹突擊隊資深隊員蓋拉格（Edward Gallagher）被指控2017年駐守伊拉克時謀殺年輕的伊斯蘭國戰俘並在屍體旁拍攝炫耀照片、使用非法槍械、濫殺無辜平民、妨礙司法正義等7項罪名。海軍軍事陪審團昨（2日）宣布判決，最嚴重的謀殺罪不起訴，開庭前已經坐牢7個月的蓋拉格有望獲釋。

綜合外媒報導，多位海豹突擊隊隊員出面指證蓋拉格威脅摩蘇爾（Mosul）空襲後受傷的戰俘，射殺毫無威脅的老人和女孩，並且威脅隊員不准舉發上述行徑。軍醫史考特（Corey Scott）取得豁免權後，直言親眼看見蓋拉格拿刀捅進男孩的頸部至少一次，他不忍心看見戰俘承受巨大痛苦，因此捏住呼吸器管線讓男孩窒息死亡。

▲蓋拉格被指控濫殺無辜百姓。（圖／路透社）

在那張受到爭議的照片中，蓋拉格一手揪住死亡戰俘的頭髮，一手拿刀，並加上註解：「我用獵刀制服他了！」辯護律師認為，照片無法證明謀殺，造成戰俘死亡的原因也可能有很多種，包含空襲爆炸時受到內傷。此外，律師也將此行動定義為戰地的「絞刑式幽默（Gallows Humor）」，聲稱許多出面作證的隊員也曾做過類似舉動，「蓋拉格是一位老派、進取的軍人，被年輕的海豹隊員心懷私人怨恨而舉發報復。」

▲蓋拉格身穿海軍制服，別上勳章，與妻子一同出席。（圖／路透社）

檢察官認為，照片證明蓋拉格至少有謀殺意圖，海軍軍事陪審團投票通過，僅就拍攝炫耀照片的不當行為起訴，最高將宣判4個月有期徒刑。法官也對此做出回應，由於蓋拉格已經服刑監禁約7個月，因此可望直接獲釋，唯一罪名也有機會減低量刑。

美聯社則指出，蓋拉格事件顯示菁英特種部隊內部的世代衝突，在面臨「戰爭罪」時，作風強硬的傳統軍人選擇沉默，年輕一輩卻認為必須站出來對抗、不可姑息。蓋拉格受訪時表示，「我感謝上帝、我的律師團隊以及我的老婆。」他的妻子安德莉亞（Andrea Gallagher）也開心說，「這是我丈夫奮鬥了20年的職業，卻受到政府不斷恐嚇，如今我們終於獲得平反。」