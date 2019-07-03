幫老婆賣烤雞爆紅　德通緝犯「靠一根管子潛水2天」崩潰自首

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34歲德國籍男子馬克西米蘭（Fernsebner Maximilian）涉犯竊盜、猥褻兒童等罪，2017年逃到泰國還與當地一名女子結婚，後來他在路邊幫妻子賣烤雞，因為口味好吃一夕爆紅，甚至曾有電視台邀請上節目，雖然他低調拒絕，但還是引起有關單位注意，並在2日被逮，結束這段超扯的逃亡生活。

綜合泰國媒體報導，馬克西米蘭有販毒、搶劫、竊盜、猥褻兒童等前科，受到通緝才躲到泰國，並與當地女子結婚當「掩護」，希望能躲過風頭，但生活總是需要金錢，他在呵叻府（Korat）巴衝縣與妻子擺攤賣烤雞，沒想到賣著、賣著，竟然成了網紅。

▲馬克西米蘭平時會在路邊幫妻子賣烤雞，爆紅之後意外暴露自己的行蹤，這才被警方逮住。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網路流傳的照片中，馬克西米蘭總是穿著短袖T恤在路邊擺攤，桌上擺著各式各樣的烤雞串，他除了幫忙料理之外，還會招呼攬客、找錢，加上餐點味道不錯，很快就在網路上爆紅，照片也迅速流傳開來，甚至有多家當地電視台發出節目邀請，不過，全都被他低調拒絕。

由於馬克西米蘭賣的烤雞實在是太紅了，相關單位很快注意到這個消息，進一步追查、確認，發現他竟然是個通緝犯，駐泰德國大使館人員也立即要求當地警方將人逮捕。

馬克西米蘭發現行蹤曝光，還與警方展開捉迷藏，不惜躲進潟湖裡，只靠一根吸管呼吸，直到第三天他實在是受不了這樣的逃亡生活，才上岸傳簡訊告訴遠在德國的母親自己決定自首了。

目前，泰國移民局已將馬克西米蘭帶走，而整起事件經過媒體報導也在網路上掀起熱烈討論，網友們覺得這起案件的「劇情」堪比小說、電影，雖然很離奇，但後續會如何處理，大家也都等著看。