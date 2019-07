臉書、IG「全球大當機」清晨6時陸續恢復　官方發推特道歉

▲臉書及其下的Instagram、whatsapp都出現當機情況。(圖/記者董美琪攝)

記者張靖榕/綜合報導

社群網站臉書和Instagram從台灣時間3日晚上9點50分起,發生用戶無法發布貼文或瀏覽圖片的問題;臉書官方於當晚接近12點時,在推特(Twitter)發文致歉,承認當機造成部分用戶無法順利使用服務,將盡快排除問題。今天(4日)上午6點過後,臉書、IG已經陸續恢復正常。

不只是臉書,旗下的Instagram和whatsapp也都出現不同程度的當機情況;臉書官方再次因為當機而在推特發文向全球用戶致歉,「我們已經注意到,部分用戶無法順利上傳或私訊圖片、影片還有其他檔案。我們很抱歉造成這樣的麻煩,也已經在全力進行修復了,會盡快解決問題。」

網友紛紛留言,「有試過關機再打開嗎」、「拜託,就讓它永遠當機吧」、「快點,你們沒修好我不能吃晚餐啦,我想要先上傳照片,看看大家覺得我的晚餐菜色怎麼樣」、「怎麼要花這麼久的時間」;對於臉書在道歉文中說到「部分用戶」,不少網友也留言糾正,「是大部分的人都當機了」!

3日晚間發生的當機情況,涵蓋範圍其實不小,從 DownDetector網站的狀況回報地圖可見,受影響地區包括美國、歐洲及亞洲地區,台灣也包含在其中。

▲▼IG、WhatsApp也傳出當機災情,但主要影響地區略有不同。(圖/翻攝自DownDetector網站)

根據「USA TODAY」報導,實時監測網路Bug的DownDetector網站,從美東時間上午8時起(台灣時間晚間8時)陸續接到臉書故障的回報,地點包括整個美東地區及歐洲國家。從美東時間上午8時45分開始,網站又陸續接到Instagram用戶回傳的問題報告,顯示Instagram也發生類似問題。英國都市報(Metro)報導,情況隨後漫延至英國、北歐和南美洲等地,因此顯然是全球性故障當機。

臉書曾在3月13日出現類似的全球大當機的狀況,花了24小時才搶修成功。臉書當時指出,問題出在「伺服器組態改變」。

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown