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臉書、IG「全球大當機」清晨6時陸續恢復　官方發推特道歉

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▲▼臉書故障一片空白。（圖／記者董美琪攝）

▲臉書及其下的Instagram、whatsapp都出現當機情況。（圖／記者董美琪攝）

記者張靖榕／綜合報導

社群網站臉書和Instagram從台灣時間3日晚上9點50分起，發生用戶無法發布貼文或瀏覽圖片的問題；臉書官方於當晚接近12點時，在推特（Twitter）發文致歉，承認當機造成部分用戶無法順利使用服務，將盡快排除問題。今天（4日）上午6點過後，臉書、IG已經陸續恢復正常。

不只是臉書，旗下的Instagram和whatsapp也都出現不同程度的當機情況；臉書官方再次因為當機而在推特發文向全球用戶致歉，「我們已經注意到，部分用戶無法順利上傳或私訊圖片、影片還有其他檔案。我們很抱歉造成這樣的麻煩，也已經在全力進行修復了，會盡快解決問題。」

網友紛紛留言，「有試過關機再打開嗎」、「拜託，就讓它永遠當機吧」、「快點，你們沒修好我不能吃晚餐啦，我想要先上傳照片，看看大家覺得我的晚餐菜色怎麼樣」、「怎麼要花這麼久的時間」；對於臉書在道歉文中說到「部分用戶」，不少網友也留言糾正，「是大部分的人都當機了」！

3日晚間發生的當機情況，涵蓋範圍其實不小，從 DownDetector網站的狀況回報地圖可見，受影響地區包括美國、歐洲及亞洲地區，台灣也包含在其中。

▲▼IG、WhatsApp也傳出當機災情。（圖／翻攝自DownDetector網站）

▲▼IG、WhatsApp也傳出當機災情，但主要影響地區略有不同。（圖／翻攝自DownDetector網站）

▲▼IG、WhatsApp也傳出當機災情。（圖／翻攝自DownDetector網站）

根據「USA TODAY」報導，實時監測網路Bug的DownDetector網站，從美東時間上午8時起（台灣時間晚間8時）陸續接到臉書故障的回報，地點包括整個美東地區及歐洲國家。從美東時間上午8時45分開始，網站又陸續接到Instagram用戶回傳的問題報告，顯示Instagram也發生類似問題。英國都市報（Metro）報導，情況隨後漫延至英國、北歐和南美洲等地，因此顯然是全球性故障當機。

臉書曾在3月13日出現類似的全球大當機的狀況，花了24小時才搶修成功。臉書當時指出，問題出在「伺服器組態改變」。 



 

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關鍵字：臉書,當機,推特,道歉

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