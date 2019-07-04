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台灣成貿易戰贏家！進口額達23%領先南韓　美商會：僅6%美企願回國

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▲▼中美貿易站,美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟加拉、越南、台灣、南韓成為貿易戰四大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美中貿易戰造成國際市場動盪，不過根據美國人口調查局（Census Bureau）的最新數據指出，今年美國從中國進口商品數減少了12%，相較之下，越南進口增加36％、台灣進口增加23％、孟加拉增加14％，南韓也有12％，成為這波爭端中的四大贏家。由於要將生產線全面轉移，需要花上數個月甚至是數年，因此不確定企業是將產品先轉移自他國加工，規避高關稅，抑或永久性地轉移製造地。

自從川普威脅對中國進口商品課徵高額關稅後，使得棒球帽、自行車、行李箱等中國製造的產品進口成本大漲，就連洗碗機、洗衣機、烘衣機與濾水器等機械工業產品的零件進口也受到波及。今年5月川普更揚言對其餘的進口商品，如智慧型手機、玩具、鞋類徵收新關稅，將2000億美元的商品關稅從10%，一口氣調漲至25%。

不過，企業受到影響之餘，他們也沒有如川普所說的「將工廠搬回美國」，而是選擇轉向其他亞洲國家來規避關稅。根據人口調查局的3日公布的最新數據指出，美國對越南的進口量增加36％、台灣增加23％、孟加拉14％，南韓也有12％，成為這場貿易戰中的四大贏家。美國商會（American chamber of commerce）也調查發現，有40%的美國企業試圖轉移生產地，其中25%欲移往東南亞，只有不到6%有意願回美。

根據《路透》日前的報導指出，曾有企業把在中國製造好的產品運往越南，再重新貼上「越南製造」的標籤來規避關稅，因此CNN認為，目前無法確認這些從其他國家增加的進口量，是企業準備將工廠永久地轉移至他國，或只是進行最低限度的加工。

美國棒球帽公司Cap America表示，過去都是從中國進口已經製作好的帽子，接著由美國工廠進行刺繡加工，如今他們正試圖在孟加拉尋找新的供應商，以避免再受關稅波及。該公司也坦承，這些從孟加拉的進口額只占20%左右，還處於測試品質的階段，「你不可能彈一下手指就將整個生產線轉移。」

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關鍵字：美中貿易戰,美中貿易談判,北美要聞

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