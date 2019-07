台灣成貿易戰贏家！進口額達23%領先南韓　美商會：僅6%美企願回國

▲孟加拉、越南、台灣、南韓成為貿易戰四大贏家。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美中貿易戰造成國際市場動盪,不過根據美國人口調查局(Census Bureau)的最新數據指出,今年美國從中國進口商品數減少了12%,相較之下,越南進口增加36%、台灣進口增加23%、孟加拉增加14%,南韓也有12%,成為這波爭端中的四大贏家。由於要將生產線全面轉移,需要花上數個月甚至是數年,因此不確定企業是將產品先轉移自他國加工,規避高關稅,抑或永久性地轉移製造地。

自從川普威脅對中國進口商品課徵高額關稅後,使得棒球帽、自行車、行李箱等中國製造的產品進口成本大漲,就連洗碗機、洗衣機、烘衣機與濾水器等機械工業產品的零件進口也受到波及。今年5月川普更揚言對其餘的進口商品,如智慧型手機、玩具、鞋類徵收新關稅,將2000億美元的商品關稅從10%,一口氣調漲至25%。

