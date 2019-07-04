政見會精華／0-6歲幼兒誰養？郭台銘、朱立倫脫稿互尬　幕僚躺著也中槍

記者徐政璿／台北報導

國民黨舉辦的最後一場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北落幕，在這場聚焦經濟的政見會上，鴻海集團創辦人郭台銘提出「0-6歲幼兒國家養」政策成為熱門話題，他在這場更霸氣宣布若財產不夠用他先墊，散盡家產在所不惜，此話一出，也立刻在網路上引發暴動，稱讚的網友不少，甚至有人留言說願意生兩隻。

但在整場政見會中，前新北市長朱立倫也三番兩次針對郭台銘，對於孩子國家養的議題，朱立倫甚至酸說，若以郭台銘的財產來算，大概只能負責一年左右。

讓人不得不注意的是，過程中，郭台銘和朱立倫脫稿互尬，還互批對方的幕僚準備錯的資料，整場政見會彷彿成為兩人的經濟政策辯論會。

朱立倫批社會主義 郭台銘霸氣宣示「散盡家產」也要做

朱立倫率先在第一輪發言時表示，「0到6歲國家養」是社會主義，「0到6歲國家養」自家養是資本主義，「0到6歲國家養」大家養才是公平正義，他堅持公平正義，他主張大家養，就是「高所得的請你自己養，中所得的幫忙養，低所得才國家養，這才符合公平正義」，天下沒有白吃的午餐，要不然就會花掉下一代的錢，作為國家領導人要堅持原則，守得住，走出方向，這才是對的。

輪到郭台銘在第一輪發言時，他則備妥資料回擊指出，台灣一年大約有18萬新生兒，6年共108萬人，一個孩子補助一個月15000元，排富後，約需1800億，扣除目前政府已有的補貼600億，一年還需要1200億。他指出，第一階段的財源將從政府各類特種基金，透過專業管理提升投資報酬率4%，就會增加700億，再加上富人稅提撥500億， 就可以有1200億的新增財源，那就可以達到他的規劃目標：年輕人生孩子，國家來幫忙養。

郭台銘強調，「0到6歲孩子國家幫忙養」的政策，他有信心一定可以做得到， 萬一他提出籌措財源的方法不如預期，也會為這個政策負責，也就是說如果到時候籌措的財源不夠，「那我也會用我自己的財產先拿來墊支」，投資孩子就是投資國家的未來，「就算是散盡家產也在所不惜」。

朱立倫、郭台銘脫稿 互嗆對方幕僚準備錯誤資料

針對郭台銘散盡家產養國家新生兒的言論，朱立倫在答題時又脫稿反擊，他表示，「郭董不要生氣，我講說你國家養，請你把它說清楚，因為大家都希望能夠、郭董能夠說清楚，但我看你的幕僚喔！真的有點想害你」。

朱立倫接著解釋，第一， 台灣的小孩一年是生20萬，不是18萬，0到6歲加起來現在是121萬多，不是108萬。第二，他早就主張課富人稅，「我們富人稅可以課的大概是80億到150億」。

朱立倫說，就說請教一些專家，稍微了解一下，就會知道務實可不可能、或務實可行，「否則的話你剛剛又承諾說，你要負責的話，以你的身家大概只能負責一年左右，那我想這個也是滿嚴重的一件事情」。

對於朱立倫的批評，郭台銘在回答第二題時脫稿反嗆，「朱立倫真的需要多了解」，他剛剛去查了一下，國家公布的新生兒是18萬1千多，就是20萬，可能有2、3萬是沒有報戶口的，他是報戶口的才有補貼，朱立倫必須要了解國家的財政，他指的主權基金來源不包括6大退休基金，而且許多特定基金過去被指正是國家的小金庫。另外，去年新生兒統計只有18萬1千多人，所以說21萬人只要報戶口，都會給國家來認養。

隨後答題的朱立倫則再度脫稿表示，「好像不回應郭董就沒意思了，郭董不要算孩子算一年啦！去年的生肖的確是18萬多，前二年都是21萬多，不要少算了，到時候你要付錢」。

韓國瑜開場先罵民進黨 宣示當選後將重啟核四

反觀韓國瑜，他在第一輪發言時，先為台大校長管中閔遭到公懲會公審一事抱屈，「如果管中閔是民進黨籍，會受到這樣的屈辱嗎？」

韓國瑜表示，他首先要向蔡英文政府抗議，台大校長管中閔受到不公平待遇，全國人民要張開眼睛，堂堂一個台大校長，被惡整一年多，前後換掉3任教育部長，這樣一個公然污辱，非常不公平。

韓國瑜說，台灣民主受到蔡英文執政嚴重傷害，全國只要有理性、勇氣、理想民眾應該思考，他只問一個問題，如果管中閔是民進黨籍，會受到這樣的屈辱嗎？如此踐踏知識份子，踐踏最高學府，希望全國民眾擦亮眼睛，呼籲所有民眾支持管中閔校長。

韓國瑜指出，2025非核家園是個花大錢的騙局，他提出「2035、5050計畫」，要在2035年碳排放佔電力的配比能到50%，另外50%由清淨、乾淨的能源。「安全無虞、人民同意」兩個前提下，一定要繼續使用核能，包括重新啟動核四。

最後，韓國瑜仍不改韓式幽默風格為自己拉票，他表示，選舉跟洞房花燭夜式不一樣的，洞房花燭夜靠自己，不能靠別人，但選舉要靠別人，希望大家選出最優秀的國民黨總統候選人。

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