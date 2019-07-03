最重剝奪終身俸！「終身禁止」退將赴陸參與政治活動　影響2千人

▲我國退將參與孫中山誕辰150周年紀念活動。（圖／翻攝自CCTV中文國際YouTube）

記者徐政璿／台北報導

立法院3日三讀通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，將「終身管制」退將不得參加大陸舉辦的政治慶典或活動，亦不能向象徵大陸政權的旗、徽、歌行禮、唱頌等「妨害國家尊嚴之行為」，違者最重得剝奪其月退休俸。據了解，受影響的退將約2000人。

行政院這次推動修法，源自於2016年底有32名退將赴陸參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，並在唱中國大陸國歌時「站立敬禮」，甚至在中國大陸國家主席習近平演說時起立拍手，引發外界一片譁然。

三讀條文明訂，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在大陸地區舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴的行為，如向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、歌頌或其他類似行為。



原行政院草案將「退離職滿15年者」排除在限制之外，然而，立院民進黨團在2日提出再修正動議，將15年的年限拿掉，等同於終身限制退降赴中的政治行為，在3日立法院會中，此項條文經民進黨團挾著多數優勢表決後通過。

在懲處部分，違者得由原服務機關視情節輕重，停止領受10%至100％之月退俸5年；情節重大者，得以剝奪月退俸，已支領者應追回之。若是未領取月退休給與者，則由原服務機關處50萬以上，500萬以下罰款。

此外，三讀條文也規定，現任或退離職未滿3年的政務人員、直轄市長、從事涉及國家安全人員或相關機構成員，赴中須經申請，並取得國安局、法務部、陸委會組成的審查會許可，若未經許可赴中，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰；返台後應向委託機關通報，直轄市長應該向行政院、縣市首長向內政部通報，此外，曾任以上職務者，終身赴中返台後，都應向原服務機關通報。