強行修公投法、國安法　吳敦義怒：明年下架「獨裁退步黨」

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨3日召開中常會，黨中央罕見地在會前開放採訪，黨主席吳敦義在致詞時痛批，民進黨強行推動《公投法》和《國家安全法》等爭議法案，只顧選舉不顧民生經濟的作為，應該受到人民強烈的譴責，民主進步黨當建黨的理念價值如今已經面目全非，儼然成為名符其實的「獨裁退步黨」，明年一月總統及立委大選，要讓這個「獨裁退步黨」全面下架。

吳敦義表示，近期以來，民進黨政府不積極檢討我國出口已經連七黑、景氣燈號連續第五個月，亮出代表「趨弱」黃藍燈的經濟低迷情勢，民進黨卻早早進入選舉機器的模式，強行推動多項極具爭議性的法案與政策，僅為了製造社會對立氛圍，獲取選舉利益；民進黨只顧選舉、不顧民生經濟的作為，應該受到人民強烈的譴責。

吳敦義指出，本黨身為最大在野黨，有責任監督民進黨政府霸道無理的施政，讓全民了解蔡英文總統激進獨裁妄為的行徑。立法院臨時會，民進黨強行推動《公投法》修法，限縮全民行使直接民權、表達真正民意的權益與機會；同時，強行通過《國家安全法》修正案，將國安維護擴及網路，給政府擴大裁量的恣意空間，導致台灣言論自由已經逐漸窒息，人民免於恐懼的權益蕩然無存，這難道就是早期民進黨追求的民主？竟然要讓台灣進入蔡政府的白色恐怖時代！

吳敦義說，除此之外，民進黨利用國會多數暴力行使政治鬥爭，執意通過《國家機密保護法》修正案及《兩岸人民關係條例》修正案等，明顯是蔡政府刻意營造仇中氛圍，遏止兩岸良性的互動往來，顯然民進黨是基於政黨利益考量，而非從人民利益角度出發。

吳敦義說，蔡英文政府為延續政權，已經到了無所不用其極的地步，不惜背離公義、漠視民意，利用各種限制民主、阻礙進步的手段，打擊異己、就為了繼續延長政權，台大管中閔校長遭公懲會公審就是另一個明顯例子，非我族類，都要追殺到底。我們看到的是，民主進步黨當年建黨的理念價值如今已經面目全非，儼然成為名符其實的「獨裁退步黨」；明年一月總統及立委大選，我們要讓這個「獨裁退步黨」全面下架，還給全民一個廉能、公義、繁榮、兩岸和平的生活環境。