政見會／開場先轟蔡政府　韓國瑜：管中閔若是民進黨籍還會受辱嗎？

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的最後一場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北登場，主題為經濟、財政、能源與環境。國民黨初選參選人韓國瑜在第一輪發言時，先為台大校長管中閔遭到公懲會公審一事抱屈，「如果管中閔是民進黨籍，會受到這樣的屈辱嗎？」

韓國瑜表示，他首先要向蔡英文政府抗議，台大校管中閔受到不公平待遇，全國人民要張開眼睛，堂堂一個台大校長，被惡整一年多，前後換掉3任教育部長，這樣一個公然污辱，非常不公平。

韓國瑜說，台灣民主受到蔡英文執政嚴重傷害，全國只要有理性、勇氣、理想民眾應該思考，他只問一個問題，如果管中閔是民進黨籍，會受到這樣的屈辱嗎？如此踐踏知識份子，踐踏最高學府，希望全國民眾擦亮眼睛，呼籲所有民眾支持管中閔校長。

接著，韓國瑜表示，蔡英文說20年來經濟最好，請問人民感受到了嗎？賴清德說薪水平均近5萬新台幣，請問人民感受到了嗎？政治人物喊拼經濟，為什麼人民日子越過越苦，今天年輕人遇到經濟，講月光族窮忙族，所以為什麼同樣工作性質，台北跟高雄有不同薪水跟待遇，一個台灣，兩個世界。

韓國瑜說，因為經濟政策過度重視數據表現，忽略了經濟紅利分配，造成貧富差距嚴重擴大，貧富差距和南北差距越來越大，他希望未來台灣翻轉貧富，平衡南北，達到目標，用產業跟庶民經濟雙引擎拉升，2019年，該如何南北平衡，就像他一直在三呼籲，下任中華民國總統，每個星期要到南部2、3天。