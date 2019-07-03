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郭台銘聲援管中閔：蔡英文離獨裁之路越來越近

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▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 庭後氣噗噗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲公懲會公開審理管中閔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台大校長管中閔擔任行政院政務委員期間違法兼職，監察院今年1月間通過彈劾。公務員懲戒委員會7月2日「主動」公開審理案件，若判決對管撤職或免除職務，台大校長一職可能不保。對此，前鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘表示，蔡英文政府朝獨裁之路越來越靠近，人民唯有團結，才能捍衛民主制度。

郭台銘表示，台大校長管中閔因擔任公職期間替媒體寫社論遭監察院彈劾、移送公務員懲戒委員會，並在2日公開審理。看到管中閔在法庭上三度稱遭「深文周納、羅織罪名的迫害」，他深感不捨，這樣政治追殺，連最高學府的校長都難倖免，蔡英文政府朝獨裁之路越來越靠近，人民唯有團結，才能捍衛民主制度。

郭台銘指出，民進黨全面執政後，以轉型正義之名清算他的主要對手、國民黨；只要打趴國民黨，民進黨在台灣就可以所向無敵、為所欲為。為遂其目的，除了另外疊床架屋，設立東廠、西廠等違憲組織，緊抓監察院、司法院，再弱化或廢掉考試院，這樣，就可大權獨攬。

郭台銘說，從監委、大法官相關人事的提名來看，只能感嘆，一切考量都只是為政治服務。蔡政府鬥垮、鬥臭管中閔絲毫不手軟，只因管曾在中華民國的馬政府擔任閣員，就難有容身之所，那怕這是經過公開公平的遴選機制產生。

郭台銘，雖然裁判、球證、旁證都是蔡英文的人，民不與官鬥；但管爺並不是孤軍奮戰。因為台灣得來不易的民主果實，靠得是全民共同的努力奮鬥與捍衛。誰走回頭路，人民不會姑息、不會靜默，不會坐視民主崩壞。蔡政府不懸崖勒馬，勢必付出代價。

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關鍵字：郭台銘,管中閔,蔡英文

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