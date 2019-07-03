　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮罷工快閃街頭　民眾貼紙支持：對空服員基本人權力挺到底

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲長榮罷工,長榮快閃,罷工快閃。（圖／記者陳涵茵攝）

▲長榮罷工快閃街頭。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

長榮罷工走上街頭，桃職工會宣告從7月2日起將在台北鬧區舉行快閃活動，今（3日）下午四時約20名空服員出沒公館呼口號，現場出現不少民眾在加油板上貼貼紙集氣以示支持。

請繼續往下閱讀...

▲長榮罷工,長榮快閃,罷工快閃。（圖／記者陳涵茵攝）

▲20多位空服員走上街頭。

工會表示快閃活動目的是希望能上街頭獲取更多民眾參與，快閃第一波為期六天，將會在公館、師大、西門町、信義商圈等不定點出沒，預計會在每日下午四點至六點進行，每次派出20名空服員穿上藍背心在現場與民眾互動。工會會員代表段嘉惠表示：「今天是快閃活動第二天，大部分民眾都還滿支持我們的，有些人比較害羞不敢跟我們拍照，但已蒐集到不少點數。」

▲長榮罷工,長榮快閃,罷工快閃。（圖／記者陳涵茵攝）

▲罷工貼紙。

帶著小孩路過支持的張小姐表示：「我很支持他們（空服員）做這件事，當然可以好好談，就是沒有好好談才會去跟資方抗議爭取權益，不然不會有人想冒著危險去爭取，我以前在法國唸書一直都坐長榮航空，他們真的很辛苦服務也是好的，希望長榮提供好的待遇讓他們休息提供更好的服務。」更提到自己就是雇主，站在資方角度堅持員工該有的福利和休假都不能減少。

▲長榮罷工,長榮快閃,罷工快閃。（圖／記者陳涵茵攝）

▲民眾貼貼紙支持罷工。（圖／記者陳涵茵攝）

持續有在關注罷工議題的李小姐也表示：「我覺得禁搭便車條款是應該的，如果沒有禁搭便車條款誰要出來罷工，如果會被秋後算帳誰願意出來罷工，沒有禁搭便車每個人就坐享其成就好了，誰會願意出來幫忙說話，如果我們都是沈默多數，我們的權益以後誰來爭取。」更強調罷工是勞工的基本人權，對於空服員的基本人權決定力挺到底。

ET快訊
想拍少女風被嫌臉太老！她赴韓進行「史詩級」改造…正翻卻過不了
LIVE／國民黨政見會終極場　五人激戰對決國家財經議題
屈臣氏買保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬

關鍵字：長榮罷工,長榮航空,空服員罷工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】酒駕「連坐處罰」上路英文怎麼說？

長榮罷工快閃街頭　民眾貼紙支持：對空服員基本人權力挺到底

農委會宣布口蹄疫拔針成功　蔡英文：接下來要讓豬肉賣好價錢

考生快看！大學指考國英數等7科解答出爐

想拍少女風格被嫌臉太老！模特赴韓進行「史詩級」改造…正翻卻過不了海關

屈臣氏買12入保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬業

4.9萬考生看這邊　大學指考五標出爐！

18金釵爭議再燒！工會曾稱4點前服勤完再罷工　改口：是口誤

影／長榮航空「男地勤轉任空服」最快8月報到　內外同步招募200人　

勞動部牽線　長榮勞資雙方3日晚間約見面「地點不公開」

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

【英語多益通】酒駕「連坐處罰」上路英文怎麼說？

長榮罷工快閃街頭　民眾貼紙支持：對空服員基本人權力挺到底

農委會宣布口蹄疫拔針成功　蔡英文：接下來要讓豬肉賣好價錢

考生快看！大學指考國英數等7科解答出爐

想拍少女風格被嫌臉太老！模特赴韓進行「史詩級」改造…正翻卻過不了海關

屈臣氏買12入保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬業

4.9萬考生看這邊　大學指考五標出爐！

18金釵爭議再燒！工會曾稱4點前服勤完再罷工　改口：是口誤

影／長榮航空「男地勤轉任空服」最快8月報到　內外同步招募200人　

勞動部牽線　長榮勞資雙方3日晚間約見面「地點不公開」

政見會／開場先轟蔡政府　韓國瑜：管中閔若是民進黨籍還會受辱嗎？

【英語多益通】酒駕「連坐處罰」上路英文怎麼說？

馬志翔「沒避孕」想拚2個！鳳小岳帶3歲兒逛市場風靡婆媽

日職／悶！王柏融3打數無安打提前退場　中斷連3戰安打

屏東龍捲風災損救助　違章建築不得申請

蔡英文到竹縣「愛將鄭朝方全程缺席」　立委戰讓人「看攏某」

Lala高中打3份工「錢被爸賭光」洗一次頭賺25元...手爛掉：他嫌錢很少

單線道路通了！汐止秀山路經半天搶災已可通車　侯友宜：仍需留意

林佩瑤被偷拍傻眼：拍太醜了吧！大方認愛名廚「對我很好」

中職／劉玠廷坦言虧損嚴重　決定轉賣「父親也很反覆」

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝..

即／館長接受練喻軒邀戰：一毛錢..

即／氣象局23：30發布6縣市..

600人歸隊！長榮員工餐吃三寶..

高雄下水道如「邪惡城堡」　李鴻..

「木恩颱風」最快今晚生成！全台..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

因蔡總統這句話　長榮罷工空服員..

快訊／4號颱風「木恩」生成！

屈臣氏買套套　結帳女店員突大叫

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

萌到爆！台鐵全新Kitty彩繪..

嬤拿千鈔結帳！店員妹「當500..

7/5從南崁走到總統府　空服員..

更多熱門

相關新聞

工會稱4點服勤完罷工「是口誤」

空服罷工爭議燒到長榮大門，桃職工會今（3日）現身長榮國際大門口，戴上林寶水面具燒錢，以行動劇抗爭不滿長榮寧願每日燒1.7億也不願與勞方談判。

長榮「男地勤轉空服」最快8月報到

空姐罷工14天衝擊營運　長榮航：最新營收損失達25.1億元

長榮罷工第14天　鄭文燦這樣做

台灣保全：6/30已與空服工會結束合作

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液慘死！

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面