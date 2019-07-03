長榮罷工快閃街頭　民眾貼紙支持：對空服員基本人權力挺到底

▲長榮罷工快閃街頭。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

長榮罷工走上街頭，桃職工會宣告從7月2日起將在台北鬧區舉行快閃活動，今（3日）下午四時約20名空服員出沒公館呼口號，現場出現不少民眾在加油板上貼貼紙集氣以示支持。

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▲20多位空服員走上街頭。



工會表示快閃活動目的是希望能上街頭獲取更多民眾參與，快閃第一波為期六天，將會在公館、師大、西門町、信義商圈等不定點出沒，預計會在每日下午四點至六點進行，每次派出20名空服員穿上藍背心在現場與民眾互動。工會會員代表段嘉惠表示：「今天是快閃活動第二天，大部分民眾都還滿支持我們的，有些人比較害羞不敢跟我們拍照，但已蒐集到不少點數。」

▲罷工貼紙。



帶著小孩路過支持的張小姐表示：「我很支持他們（空服員）做這件事，當然可以好好談，就是沒有好好談才會去跟資方抗議爭取權益，不然不會有人想冒著危險去爭取，我以前在法國唸書一直都坐長榮航空，他們真的很辛苦服務也是好的，希望長榮提供好的待遇讓他們休息提供更好的服務。」更提到自己就是雇主，站在資方角度堅持員工該有的福利和休假都不能減少。

▲民眾貼貼紙支持罷工。（圖／記者陳涵茵攝）



持續有在關注罷工議題的李小姐也表示：「我覺得禁搭便車條款是應該的，如果沒有禁搭便車條款誰要出來罷工，如果會被秋後算帳誰願意出來罷工，沒有禁搭便車每個人就坐享其成就好了，誰會願意出來幫忙說話，如果我們都是沈默多數，我們的權益以後誰來爭取。」更強調罷工是勞工的基本人權，對於空服員的基本人權決定力挺到底。