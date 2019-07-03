18金釵爭議再燒！工會曾稱4點前服勤完再罷工　改口：是口誤

▲長榮空服今日下午到長榮大門抗議。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

空服罷工爭議延「燒」！桃職工會今（3日）現身長榮國際大樓門口，戴上長榮董事林寶水面具燒假鈔，以行動劇抗爭，不滿長榮寧願每日燒1.7億也不願與勞方談判。

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▲工會不滿資方拖延談判。（圖／記者陳涵茵攝）



桃職工會不滿長榮航空寧願每天燒1.7億也不願儘速與工會解決爭議，甚至把航班取消到7月21日。桃職工會表示，拖延談判只會造成公司更多損失，每拖延一天談判就有更多旅客權益受損。

工會更提出行政院在日前做出明確解釋，罷工事件並非天災事變的緊急事件，因此所有賠償旅客的部分，全都該由長榮航空負責，也就是說，長榮航空總共要賠償約1億元。

▲空服員職業工會長榮理事詹捷宇。（圖／記者陳涵茵攝）

被問及18金釵空服員一事，工會強調她們是合法罷工。詹捷宇表示：「下午四點之後開始合法罷工，所以四點後不提供任何勞務，四點前開始報到的人四點後就可以合法離開其勤務，這和報到與否無關。」桃空職工代表丁紹明跳出來補充：「這部分有跟工會律師確認過，16時之後停止勞務的確符合法規。」稱6月20日工會幹部宣告「下午4點前『報到』需執勤完再參與罷工」為口誤。

針對外界關注的三寶議題，詹捷宇則表示，取回三寶的程序就是到罷工棚填寫申請書，2個工作天後取回，沒有其他流程也沒有外界謠傳400份三寶遭取回一事。