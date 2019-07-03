兜不攏？空服工會稱「塞車致取三寶延誤」　台灣保全：6/30已結束合作

▲桃園市空服員職業工會駁無刻意延誤會員取回三寶。（圖／記者陳以昇攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工進入第14天，近日傳出有罷工空服員欲領回三寶（護照、台胞證、員工ID卡）卻遭工會刻意延誤，也有照片顯示現場領取隊伍大排長龍。工會代表馮文玉3日上午說明，是因2日豪大雨造成保全公司塞車延誤，以致送達三寶到場時間延遲，不過，記者致電工會合作的台灣保全公司確認，得到的結果卻是合約已在6/30結束，也已將保管的東西全數送還，雙方說法兜不攏，陷入疑雲。

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▲有網友PO出2日排隊領三寶的隊伍大排長龍，工會表示，是因豪大雨造成保全公司車子塞車延誤，以致送達三寶到場時間延遲。（圖／翻攝臉書《綠絲帶活動 / Green Ribbon Campaign》）

《ETtoday新聞雲》記者致電台灣保全公司，客服中心李組長表示，確實跟桃園市空服員職業工會有過合約關係，合約何時開始的不方便透露，但確定6/30已經結束業務合作，當天提供最後一趟服務時，也已經將所有東西送還給他們。

至於工會指整個運送加上工會領取三寶的流程需要2天遭到質疑，台灣保全則強調，運送時間是依照客戶指定時間去執行，什麼時間收、送，完全都是配合客戶需求。

▲空服員工會強調與台灣保全雇傭關係無間斷過，但台灣保全則表示，已在6/30結束合作，雙方說法兜不攏。（圖／記者沈繼昌攝）

對此，記者也再度詢問桃園市空服員職業工會確認是與哪間保全配合，會員代表林銥覲則強調，一直以來與台灣保全的僱傭關係沒有停止與間斷過，至於為何台灣保全有這樣的說法，還在釐清中。工會也說明，目前工會今天為止，實際發還的三寶數量就是113份，跟長榮公司片面散佈的消息有很大落差。

▲桃園市空服員職業工會出示與台灣保全的服務契約書，強調是簽約一年。（圖／桃空職工提供）