　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空「男地勤轉任空服」最快8月報到　內外同步招募200人　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮航空空服員。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲長榮航空今年招募200名空服員，男地勤轉空服員最快8月報到。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空2日在長榮官網公布訊息，預計本周將展開本籍培訓空服學員招募，預計200名。另外，3日也在公司內部發布公告，鼓勵國內地勤轉任空勤，申請時間自即日起至2019年7月9日止，預計在今年8月下旬至9月上旬報到。

▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲長榮空服員持續罷工行動，至今已邁入第13天。（圖／記者張一中攝）

長榮航空表示，因應運能需求，2019年國籍第一次空服學員招募作業預計於本周開始，相關招募預告已公布在公司全球資訊網之旅遊公告與航班訊息。

▲▼長榮航空內部信。（圖／讀者提供）

▲長榮航空發內部信，鼓勵國內地勤轉任空勤。（圖／讀者提供）

3日長榮航空也對內發布國內地勤轉任空勤公告，只要為非主管職、矯正後視力達0.8、英文檢定達標準就符合申請資格，申請時間自即日起至2019年7月9日止。在書面審核後，空服本部將陸續通知安排面試及體檢，預計在2019年8月下旬至9月上旬報到。至於對外招募的組員，則預定自11月起分梯次報到。

另外，在外籍組員部分，目前越籍組員已招募完畢，一共65位分別在5/20、6/17已經分兩批報到，並陸續展開受訓，最快9月才會正式上線。接下來還會陸續進行日籍跟泰籍組員的招募，預計到明年2月初會招募共160位外籍組員。

▲▼長榮航空108年股東會會後記者會，總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空總經理孫嘉明說，未來會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」。（圖／記者湯興漢攝）

長榮航空總經理孫嘉明在6月24日股東會後曾表示，今年本來就有招募新空服員的計畫，也將首度招募男性空服員，會率先從地勤第一線開始。他當時強調，未來會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，任何一項工作都很辛苦，應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。

ET快訊
東森力霸案纏訟13年　東森集團總裁王令麟無罪確定
長榮航空「男地勤轉任空服」最快8月報到　內外同步招募200人
搶超萌「寶貝球悠遊卡」！她一按…狂轉3分鐘跳2字　網哭：限量
新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屈臣氏買12入保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬業

4.9萬考生看這邊　大學指考五標出爐！

18金釵爭議再燒！工會曾稱4點前服勤完再罷工改口：「是口誤」

長榮航空「男地勤轉任空服」最快8月報到　內外同步招募200人　

勞動部牽線　長榮勞資雙方3日晚間約見面「地點不公開」

22年堅持找到學生優勢！南華高中「一個都不能少，尋找被遺忘的奇葩」

鹽酥雞老闆：吃這麼少！文組男「夾4樣100元」傻了　網曝預算…都n百起跳

松菸80週年收藏首曝光！絕版菸罐、老保險箱　見證年產值200億菸業興衰

桃園、龜山區4萬戶停水　水公司籲民眾儲水備用

北市稽查「一次性塑膠吸管」　4家業者違規限7日改善

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

屈臣氏買12入保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬業

4.9萬考生看這邊　大學指考五標出爐！

18金釵爭議再燒！工會曾稱4點前服勤完再罷工改口：「是口誤」

長榮航空「男地勤轉任空服」最快8月報到　內外同步招募200人　

勞動部牽線　長榮勞資雙方3日晚間約見面「地點不公開」

22年堅持找到學生優勢！南華高中「一個都不能少，尋找被遺忘的奇葩」

鹽酥雞老闆：吃這麼少！文組男「夾4樣100元」傻了　網曝預算…都n百起跳

松菸80週年收藏首曝光！絕版菸罐、老保險箱　見證年產值200億菸業興衰

桃園、龜山區4萬戶停水　水公司籲民眾儲水備用

北市稽查「一次性塑膠吸管」　4家業者違規限7日改善

郭董批年改？　蔡英文先酸：鋪天蓋地的文宣，錢應該花不少

郝龍斌：柯文哲見劉結一又如何？蔡英文別被顏色塞住智商

零體罰！　法國正式通過「禁止打屁股法案」

柯文哲穿皮鞋想翻臉　陳佩琪「發酸文」揭秘：快遲到只好乖乖投降

這演出陣容太誇！　滅火器＋李千那＋李英宏＋黃妃...還有國寶級藝人！

日全食吸引天文迷齊聚南美洲　全程長達153秒

汐止秀山路邊坡再度滑落　新北市府團隊搶通「單線道路」

獨／雙城論壇菜單曝光 8道菜藏巧思：上海台北「創新合作未來」

海外資金匯回專法三讀通過　會計師：企業「大咖」每年可望匯回千億元

群益全民退休組合傘型基金將開募　三種投資風格兼具

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝..

即／館長接受練喻軒邀戰：一毛錢..

即／氣象局23：30發布6縣市..

600人歸隊！長榮員工餐吃三寶..

高雄下水道如「邪惡城堡」　李鴻..

「木恩颱風」最快今晚生成！全台..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

因蔡總統這句話　長榮罷工空服員..

快訊／4號颱風「木恩」生成！

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

長榮玩真的！本周招募200名本..

國小生數學！「12345678..

長榮罷工露曙光：7月11日運能..

7/5從南崁走到總統府　空服員..

更多熱門

相關新聞

工會堅持4點罷工合法：當時口誤

空服罷工爭議燒到長榮大門，桃職工會今（3日）現身長榮國際大門口，戴上林寶水面具燒錢，以行動劇抗爭不滿長榮寧願每日燒1.7億也不願與勞方談判。

空姐罷工14天衝擊營運　長榮航：最新營收損失達25.1億元

長榮罷工第14天　鄭文燦這樣做

台灣保全：6/30已與空服工會結束合作

長榮空服員罷工才創「空班」一詞！

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

林森酒店小媽媽「餓死2歲童」　北漂挽男友

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液慘死！

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面