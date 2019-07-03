長榮航空「男地勤轉任空服」最快8月報到　內外同步招募200人　

▲長榮航空今年招募200名空服員，男地勤轉空服員最快8月報到。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空2日在長榮官網公布訊息，預計本周將展開本籍培訓空服學員招募，預計200名。另外，3日也在公司內部發布公告，鼓勵國內地勤轉任空勤，申請時間自即日起至2019年7月9日止，預計在今年8月下旬至9月上旬報到。

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▲長榮空服員持續罷工行動，至今已邁入第13天。（圖／記者張一中攝）

長榮航空表示，因應運能需求，2019年國籍第一次空服學員招募作業預計於本周開始，相關招募預告已公布在公司全球資訊網之旅遊公告與航班訊息。

▲長榮航空發內部信，鼓勵國內地勤轉任空勤。（圖／讀者提供）

3日長榮航空也對內發布國內地勤轉任空勤公告，只要為非主管職、矯正後視力達0.8、英文檢定達標準就符合申請資格，申請時間自即日起至2019年7月9日止。在書面審核後，空服本部將陸續通知安排面試及體檢，預計在2019年8月下旬至9月上旬報到。至於對外招募的組員，則預定自11月起分梯次報到。

另外，在外籍組員部分，目前越籍組員已招募完畢，一共65位分別在5/20、6/17已經分兩批報到，並陸續展開受訓，最快9月才會正式上線。接下來還會陸續進行日籍跟泰籍組員的招募，預計到明年2月初會招募共160位外籍組員。

▲長榮航空總經理孫嘉明說，未來會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」。（圖／記者湯興漢攝）

長榮航空總經理孫嘉明在6月24日股東會後曾表示，今年本來就有招募新空服員的計畫，也將首度招募男性空服員，會率先從地勤第一線開始。他當時強調，未來會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，任何一項工作都很辛苦，應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。