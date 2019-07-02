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一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億

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記者柯沛辰／綜合報導

一顆水餃只賣1元！做善事的「福田水餃」2017年底風光在高雄開幕，但因為捲入「拾荒阿嬤」風波，被網友質疑是炒新聞，所以去年6月揮別高雄轉戰台東。如今店面營業1年，又傳出關門消息，讓員工和民眾大喊可惜，未來福田水餃恐成絕響。

福田水餃店面外貼著大大的「頂讓」，店內員工很無奈，感慨「夫妻一家五六個人來吃，也不用多少錢就吃得很飽，點了好幾十顆水餃，你外面要哪裡找？」員工透露，主要是店面租約到期，後續交由老闆安排。

▲▼一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億。（圖／東森新聞）

▲福田水餃宣布熄燈，外頭貼出頂讓字條。（圖／東森新聞）

▲▼一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億。（圖／東森新聞）

不過，老闆李杰表示，在台東開店雖然租金便宜，但每個月都要花費20萬元維持店面，而且真正的停業原因其實是被詐騙，「我前陣子被騙了一筆快2億的錢，（朋友）他拿了我的錢跑了。」

福田水餃從2017年底開始，長期提供1元水餃給年邁老人、低收入戶溫飽，不料去年4月因為「拾荒阿嬤」事件遭網友質疑自導自演炒新聞。當時福田水餃親上火線，在臉書澄清事件經過，但仍不被部分網友領情，最後在同年6月底結束營業，轉往台東開店。

▲▼一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億。（圖／東森新聞）

▲店面主打1元水餃，回饋社會弱勢。（圖／東森新聞）

不過，高雄市長韓國瑜當選後，福田水餃去年11月曾響應號召，再次回到高雄小港區開店，不料只開業116天就因為店面租約問題宣布歇業，現在連台東店也要收攤。

據了解，福田水餃是由「富豪居」創投公司創辦人李杰開設，初衷是白手起家、事業有成，想回饋社會，所以抱著賠到底的決心開設慈善水餃店，強調1顆水餃只要1元，回饋身心障礙者、清寒家庭及65歲以上老年人，不料現在卻因老闆被詐騙宣布熄燈，令人不勝唏噓。

▲▼一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億。（圖／東森新聞）

▲▼去年福田水餃風光開幕，店內人潮絡繹不絕。（圖／東森新聞）

▲▼一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億。（圖／東森新聞）

▼如今營業滿1年，宣布熄燈「珍重再見」。（圖／東森新聞）

▲▼一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億。（圖／東森新聞）

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關鍵字：福田水餃,台東,拾荒阿嬤,高雄

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