「一直漏水漏訊息，我感覺被欺負」　韓國瑜自曝麻將詩：當市長要有市長樣

▲韓國瑜認為，總統蔡英文應該要聰明一點，對不同政黨越寬容，選票不會流失，「人的心是肉做的。」（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者陳俊宏／台北報導

高雄市長韓國瑜今天（3日）表示，中央政府不會明卡他，但暗中卡得很厲害，包括每6、7天就有人潛進市長辦公室，公文會流出去讓台北立委知道，「一直在漏水漏訊息，這種感覺不愉快，不客氣說，我感覺韓國瑜被欺負。」他也說，年輕時很愛打麻將且打得不錯，每個麻將都有一首詩，像青發是「法國女子穿綠袍」，但當市長後沒再打過、也沒喝過酒，「我當市長要有市長樣子！」

韓國瑜上POP Radio「POP撞新聞」，接受主持人黃暐瀚的訪問。他提到高雄的登革熱疫情，繼續批評中央，指中央幫印尼登革熱疫情，「你可以喜歡熱愛周邊國家，但別忘高雄人才是自己的兄弟姐妹」，當外國發生登革熱，「我們政府這麼熱情，結果自己高雄發生登革熱，我們的感受不是這樣子，是大小眼，好像對我們有點…一般來講，爺爺不疼、舅舅不愛的感覺。」

韓國瑜說，高雄在過去2、300年從來不是重心，南台灣的生命力沒出來，最讓南部人遺憾沒一個大機場，晚上12點不能飛變宵禁，未來台灣南北雙引擎一起來。

▼韓國瑜接受黃暐瀚訪問。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）

韓國瑜表示，南台灣因為對著南海國家，如果生命力要完全釋放出來，大開發有很大潛力、經濟力不得了，「未來高雄有可能像美國紐約、大陸上海一樣。」

韓國瑜說，當市長後從來沒喝酒，「我當市長要有市長樣子」；年輕時麻將打得不錯，每個麻將有一首詩，紅中是「櫻桃小口插把刀」，青發是「法國女子穿綠袍」，白板是「一塊豆腐沒人要」，當市長後沒打過牌。

韓國瑜表示，中央政府不會明卡他，但暗中卡得很厲害，民進黨選後始終不舒服、無法接受，因高雄本來是他們口袋裡的東西、地盤、像保險箱；如今包括市長室，每6、7天就有人潛進去，公文會流出去讓台北立委知道，「一直在漏水漏訊息，這種感覺不愉快，不客氣說，我感覺韓國瑜被欺負。」他認為，總統蔡英文應該要聰明一點，對不同政黨越寬容，選票不會流失，「人的心是肉做的。」