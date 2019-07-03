自強號凌晨撞人停駛！2正妹慌等1小時「決定互助」…手持行李跳車逃

▲坐在第3車廂的2名正妹，車門外恰巧就是平交道，因此2人不再枯等，決定跳車離開。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

一輛台鐵自強號列車3日凌晨0時許南下駛往屏東，但行經高雄橋頭段時卻發生意外事故，一名男子遭到火車撞傷，列車也因此停駛；而當下空曠的第3車廂內僅有2名女子，2人等候許久皆不見站務人員協助，也不知列車何時才能重啟，枯等許久後決定依照逃生指示、持著行李互助跳車離開。

▲2名正妹依照車內逃生指示打開車門，手持行李跳車離開。（圖／東森新聞）

在男子遭到自強號撞傷後，列車急煞停駛，雖然有廣播說明事故，但後續皆未有站務人員上車查看乘客情況，也未安排接駁、詳細說明處理情形等；當時2名年輕正妹就坐在第3節車廂內，凌晨時分的夜車上，整個車廂中只有2人，在焦急等待了1個多小時後，2個正妹再也等不下去，決定依照逃生指示手動開啟車門、帶著隨身行李跳車，隨後再致電向好友求助。

據悉，2名正妹互不相識，當下互助跳車、交談幾句後才發現2人竟是同鄉，都是從嘉義搭車南下前往高雄，因此最後決定互相幫助、逃離停駛的列車。另一方面，遭撞傷的男子事後被送往醫院進行治療，車上的其他乘客在等候許久後由原列車載運南下至高雄，確切事故發生原因，仍還有待進一步調查釐清。

▼在事故排除後，列車南下將旅客載運至高雄。（圖／東森新聞）

▼2名女子說明跳車經過。（圖／東森新聞）