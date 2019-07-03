「市長不是魔術師不可能一天變好」韓國瑜上任最滿意這事：未來高雄像紐約

▲韓國瑜接受黃暐瀚專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）

記者陳俊宏／台北報導

高雄市長韓國瑜今天（3日）表示，「市長不是魔術師，不可能一天變好，但會愈來愈好」，南台灣對著南海國家，如果大開發經濟力不得了，「未來高雄有可能像美國紐約，大陸上海一樣！」他也遺憾南台灣至今沒一個大機場，晚間12點後就不能飛像宵禁，未來台灣「南北雙引擎」一起來。

韓國瑜上POP Radio「POP撞新聞」，接受主持人黃暐瀚的訪問，繼續批評總統蔡英文。他說，蔡英文應該要聰明一點，對不同政黨越寬容，選票不會流失，「人的心是肉做的」。

韓國瑜表示，中央政府不會明卡他，但暗中卡得很厲害，民進黨選後始終不舒服、無法接受，因高雄本來是他們口袋裡的東西、地盤、像保險箱；如今包括市長室，每6、7天就有人潛進去，公文會流出去讓台北立委知道，「一直在漏水漏訊息，這種感覺不愉快，不客氣說，我感覺韓國瑜被欺負。」

▼韓國瑜說，我最滿意高雄這城市亮度被人看見。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）

韓國瑜說，前朝官員現在還在遙控市府，「穿小鞋、偷偷打鞭子」，訊息都會流出去代表裡應外合，給民主很壞示範。黃暐瀚問，如果是行政院副院長陳其邁當上市長呢？韓說，「一定不會，所以我才說感覺一國兩制」，高雄捷運林園延伸線要800萬元，中央不給，「逼我把第二預備金調出來。」

「市長不是魔術師，不可能一天變好，但會愈來愈好」，韓國瑜提到，最近有馬來西亞大郵輪「世界夢號」帶3000名旅客來高雄，李行導演在高雄辦兩岸影展，影后甄珍在高雄辦群星會。

韓國瑜認為，過去高雄對他們只是一個地理名詞，沒有想衝來做什麼事情，現在來了，未來也會有國際級巨星，高雄知名度愈來愈高，觀光客成長2成，「過年ATM被領光，六都第一，過去不可能。」韓被問到上任最滿意什麼，他說，「我最滿意這城市亮度被人看見。」

▼韓國瑜繼續砲打中央。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜提到，高雄在過去2、300年從來不是重心，南台灣的生命力沒出來，最讓南部人遺憾沒一個大機場，晚上12點不能飛變宵禁，未來台灣南北雙引擎一起來。

韓國瑜表示，南台灣因為對著南海國家，如果生命力要完全釋放出來，大開發有很大潛力、經濟力不得了，「未來高雄有可能像美國紐約、大陸上海一樣。」

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