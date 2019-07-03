　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「市長不是魔術師不可能一天變好」韓國瑜上任最滿意這事：未來高雄像紐約

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜接受廣播專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）

▲韓國瑜接受黃暐瀚專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）

記者陳俊宏／台北報導

高雄市長韓國瑜今天（3日）表示，「市長不是魔術師，不可能一天變好，但會愈來愈好」，南台灣對著南海國家，如果大開發經濟力不得了，「未來高雄有可能像美國紐約，大陸上海一樣！」他也遺憾南台灣至今沒一個大機場，晚間12點後就不能飛像宵禁，未來台灣「南北雙引擎」一起來。

韓國瑜上POP Radio「POP撞新聞」，接受主持人黃暐瀚的訪問，繼續批評總統蔡英文。他說，蔡英文應該要聰明一點，對不同政黨越寬容，選票不會流失，「人的心是肉做的」。

韓國瑜表示，中央政府不會明卡他，但暗中卡得很厲害，民進黨選後始終不舒服、無法接受，因高雄本來是他們口袋裡的東西、地盤、像保險箱；如今包括市長室，每6、7天就有人潛進去，公文會流出去讓台北立委知道，「一直在漏水漏訊息，這種感覺不愉快，不客氣說，我感覺韓國瑜被欺負。」

▼韓國瑜說，我最滿意高雄這城市亮度被人看見。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）

▲▼韓國瑜接受廣播專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）

韓國瑜說，前朝官員現在還在遙控市府，「穿小鞋、偷偷打鞭子」，訊息都會流出去代表裡應外合，給民主很壞示範。黃暐瀚問，如果是行政院副院長陳其邁當上市長呢？韓說，「一定不會，所以我才說感覺一國兩制」，高雄捷運林園延伸線要800萬元，中央不給，「逼我把第二預備金調出來。」

「市長不是魔術師，不可能一天變好，但會愈來愈好」，韓國瑜提到，最近有馬來西亞大郵輪「世界夢號」帶3000名旅客來高雄，李行導演在高雄辦兩岸影展，影后甄珍在高雄辦群星會。

韓國瑜認為，過去高雄對他們只是一個地理名詞，沒有想衝來做什麼事情，現在來了，未來也會有國際級巨星，高雄知名度愈來愈高，觀光客成長2成，「過年ATM被領光，六都第一，過去不可能。」韓被問到上任最滿意什麼，他說，「我最滿意這城市亮度被人看見。」

▼韓國瑜繼續砲打中央。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼20190701韓國瑜鼎力路登革熱防疫。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜提到，高雄在過去2、300年從來不是重心，南台灣的生命力沒出來，最讓南部人遺憾沒一個大機場，晚上12點不能飛變宵禁，未來台灣南北雙引擎一起來。

韓國瑜表示，南台灣因為對著南海國家，如果生命力要完全釋放出來，大開發有很大潛力、經濟力不得了，「未來高雄有可能像美國紐約、大陸上海一樣。」

►「一直漏水漏訊息，我感覺被欺負」　韓國瑜自曝麻將詩：當市長要有市長樣

ET快訊
中職／震撼彈！桃猿5年奪4冠　傳出將易主
初選民調輸了就是「衝康」？韓國瑜：若不公正大家會無法接受
花8年整成范冰冰　她婚後發現「老公是Gay」…小三偷情照曝光

關鍵字：韓國瑜,黃暐瀚,高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憂初選民調被操弄　王金平籲黨中央公開取樣特殊性、提出防範策略

加被寫成「扣」　柯文哲機場暴怒再轟假新聞：不只反紅媒...我也反綠媒

《刑事訴訟法》三讀　法官可命停押被告宣判日到庭

初選民調衝刺　郭台銘推Q版LINE貼圖「虎恁歡喜」

雲端最前線／爆料爆不停罷免接著來！韓國瑜疑有「影武者」

柯文哲啟程雙城論壇照稿念　「五個互相」盼突破兩岸僵局

初選沒過就脫黨參選？　韓國瑜駁：我從來沒有主動過

造勢大進場好累！韓國瑜握手握到拉傷　「右臂整個都是麻的」

「一直漏水漏訊息，我感覺被欺負」　韓國瑜自曝麻將詩：當市長要有市長樣

韓國瑜告急！年輕選票崩盤　韓冰獨家透露救父計畫

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

憂初選民調被操弄　王金平籲黨中央公開取樣特殊性、提出防範策略

加被寫成「扣」　柯文哲機場暴怒再轟假新聞：不只反紅媒...我也反綠媒

《刑事訴訟法》三讀　法官可命停押被告宣判日到庭

初選民調衝刺　郭台銘推Q版LINE貼圖「虎恁歡喜」

雲端最前線／爆料爆不停罷免接著來！韓國瑜疑有「影武者」

柯文哲啟程雙城論壇照稿念　「五個互相」盼突破兩岸僵局

初選沒過就脫黨參選？　韓國瑜駁：我從來沒有主動過

造勢大進場好累！韓國瑜握手握到拉傷　「右臂整個都是麻的」

「一直漏水漏訊息，我感覺被欺負」　韓國瑜自曝麻將詩：當市長要有市長樣

韓國瑜告急！年輕選票崩盤　韓冰獨家透露救父計畫

呼應家族化設計　新BMW X6運動休旅小改款間諜照曝光？

雷納德測試湖人快艇能否保密　舅舅稱暴龍已取得「可愛」信任

躲電梯口對同居女友潑酸毀容嗆殺人　恐怖情人判刑定讞

台中減生煤用量衝擊供電？經長沈榮津：要考慮備轉容量率的合理性

長榮：400位已取回三寶、7月11日後運能到7成！工會打臉還有2100份

破壞運勢！早上才拜過的百年祖墳下午被建商挖空！家人突然休克死亡

白目男跟蹤還「偷踹」　棕熊下秒怒吼狠咬…網嘆：新品種的白痴

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

獨獻台灣　獨特13年酒液

送朋友到大甲火車站遇暴徒　男右手護身「瞬間噴血」才知被砍

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

騎到一半竄出猛虎！騎士狂催油門　「25秒崩潰逃」 網：摩托車哪牌？

政治熱門新聞

韓國瑜選情告急　韓冰返台「安全..

韓國瑜看初選民調：若不公正大家..

黃光芹再揭韓政治獻金數字謎團

快訊／國民黨初選民調題目曝光　..

年輕選票崩盤　韓冰獨家透露救父..

力挺管中閔　韓國瑜：我們不能再..

韓國瑜上任最滿意這事：未來高雄..

陳佩琪重溫蜜月　舊照曝光網友驚..

王金平找韓國瑜、郭台銘直播　網..

郭台銘公布0-6歲國家養財源計..

蔡英文被嗆　暖心留言湧臉書

請領登革熱公文　高市衛生局爆烏..

沒資格講下一代？　蔡英文：對女..

直播戰中央　韓批寧給外人不給家..

更多熱門

相關新聞

登革熱病例+2　台南高雄各增1感染

疾病管制署今（3）日公布國內新增2例本土登革熱病例，為台南市東區大同里幼齡女童及高雄市路竹區竹東里40多歲男性，兩人近期無出國史，分別於6月29日及30日發病，經檢驗均確診感染登革病毒第二型，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

直播／爆料爆不停罷免接著來！韓國瑜疑有「影武者」

初選沒過脫黨參選？　韓國瑜：我從沒主動過

造勢大進場好累！韓國瑜握手握到拉傷

韓國瑜自曝麻將詩：當市長要有市長樣

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

完全沒心機3種星座朋友

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被騙2億

即／白宮召回副總統　專機空中折返

即／氣象局23：30發布6縣市大雨特報

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

4歲兒撞頭命危　夫婦沿路拜求神惹鼻酸

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面