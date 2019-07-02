歷屆最簡單！　指考國文「白話文多」考生早交卷：考起來輕鬆沒壓力

▲考生認為，這次國文指考跟歷屆考題相比差不多，整體說滿簡單。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考第二天第二科考國文。楊同學表示，這次的長篇閱讀比較多，但是題型不會太難，寫完還有時間可以檢查兩遍，比較深刻的是有考到瓷器演進的題型，新詩這次考的也滿多的，但是今天文言文考題較少，白話文比例佔多數，考試的感覺其實很輕鬆，不會有壓力。

松山高中陳同學表示，這次跟歷屆考題相比差不多，整體說滿簡單的，考題也符合教育部訂定的素養導向，與生活接近，甚至閱讀測驗讀起來也相當順手。

請繼續往下閱讀...

▲考生表示，國文考題符合教育部訂定的素養導向，與生活接近。（圖／記者李毓康攝）

建國高中王同學說，這次考題滿簡單的，考題也算是多元，滿有創意，閱讀測驗雖然題幹長，但是讀起來不會吃力，考題中也出現滿多跨領域的題型，包括考到一些世界景點，例如法蘭克福等，看到很多考生有提早交卷的，相信大家應該考得不錯。

成功高中楊同學指出，這次的考題真的算是滿簡單的，跟歷屆相比可以說是最簡單的一次。中山女高潘同學說明，這次考題不難，寫完考卷還有時間可以檢查，這次白話文考題須多，寫起來滿順手。

其他人也看了...



指考數學乙取材生活！重觀念、無刁鑽計算 社會組別放棄

指考數乙考線性規劃、座標 有人覺得簡單、有人覺得「歷屆最難」

考到一半癲癇發作、冷氣跳電 指考第2天插曲考驗監試人員應變

手機、計算紙不能帶進考場！ 指考考生懶人包看完全懂了

指考懶人包 國英數十大考科考生一次看