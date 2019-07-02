考生爆A型流感、電表飄焦味、豪雨　指考第3天建議提早出門！



▲指考第2天傳出有考生因A型流感，移至備用試場。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（2）日邁入第2天，下午3:20結束英文科考試，大考中心也陸續更新各考場狀況，其中一名考生因身體不適，在午休時間就醫後診斷為A型流感，在監試人員協助下安排至備用試場。另由於全台豪大雨，大考中心也提醒明（7/3）赴試考生最好提前出門，以防交通阻塞而耽誤應考時間，「若遲到超過20分鐘將不得入場」。



▲嚴防全台豪大雨，大考中心提醒7/3指考考生應提早出門。（圖／記者賴文萱攝）

大考中心統計，今（108）學年度大學指考英文科報考應到48,992人，實到46,687人，缺考2305人，缺考率4.70%比去年略增。

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下午各考場也傳出幾件突發狀況，其中南部一考區有考生因咳嗽較激烈，為避免影響其他考生，已由監試人員協助，在英文科考試時移至備用試場。另也有一考生因身體不適，中午就醫診斷為A型流感，出示藥袋後在監試人員協助下安排至備用試場。提醒考生若有任何身體不適情形，應立即通知現場監考人員協助處理。



▲指考期間若有任何身體不適，應立即通知監考人員協助處理。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

此外雙北某考區在上午考國文科時，電表突然發出聲響，並飄出焦味，經現場人員鑑定未發現故障，尚未得知異常原因，不過為了避免考生受影響，現場準備大批口罩讓考生使用，更將考試時間延長3分鐘，但不會因此加分。

大考中心也提醒，由於氣候變化、全台豪大雨，建議明（7/3）赴試的考生提早出門，避免因交通阻塞而耽誤應考時間。

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