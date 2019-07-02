指考英文多元「非洲特有種、夜市布條」入題　考生：以後要多看電視

▲大學指考英文要考生觀察美國青年關注的新聞議題。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考英文科考完，師大附中韋同學認為，這次克漏字滿簡單的，但是整張考卷的單子都有點難度，印象比較深刻的是手寫題，試題是要考生觀察美國青年關注的新聞議題，進而思考自己平常關注的新聞，其中有六個選項，包括環境議題、藝術文化議題、社會事件議題、教育議題、國際議題、娛樂議題，該名考生則是認為自己比較關注國際議題。

附中的李同學表示，今年考卷比去年、考古題難一些，但其中有一題滿特別，試題是在介紹到非洲特有物種「歐卡皮鹿」，考生覺得出題相當有創意且靈活。

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▲非洲特有種「歐卡皮鹿」入大學指考英文題 。（圖／翻攝維基百科）

建國中學考生指出，以自己做了10年的歷屆考題看來，感覺是歷屆以來最難的，甚至也多了一些「以圖片敘述代替文字敘述」的題目，寫起來雖然不會吃力，但是需要花點時間。

成功高中的洪姓考生、華姓考生、林姓考生也說明，這次的考題感覺是中篇難一些，尤其明顯比去年的難一點，其中翻譯題是要考生藉由夜市的「創意布條」來做翻譯，他們覺得滿有趣的。而歐卡皮鹿一題，林姓考生則表示，剛好前幾天在看discovery頻道時有看到電視節目在介紹，因此這題也沒有花很久時間，他開玩笑的說，「看來平常還是要多看看電視、多逛逛夜市」。



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