指考數甲比歷屆都難　考生緊張出考場：算的很不舒服

▲數學指考考生普遍認為相當不容易應考。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考最後一天、最後一科是數甲，考完後許多考生帶著緊張的表情出來。師大附中江姓考生指出，這次比往年的題目都難一些，有許多考題也以往常的出題方式不太一樣，更有一些是沒有看過的考題,，甚至是高三的課程，「算的很不舒服」。

松山高中王同學指出，這次的考題雖然跟往年的出法差不多，但是比較難，也起來有點吃力，需要多花點時間作答，比較有印象的考題是非選題的微積分跟空間計算。景美女中鐘同學表示，這次的題目寫起來有點難，考了滿多項量的考題，自己從99年的歷屆考題開始做起，覺得今年的是最難的，最後雖然寫完考題了，但是已經沒有多餘的時間做檢查。

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▲考生認為，這次數學考題計算題算得很吃力。（圖／記者李毓康攝）

更有考生指出，這次真的超難的，計算題算得很吃力，在考其他科的時候自己還滿有信心的，但是「就因為數學這一科，感覺已經沒有大學要我了」。

但也有考生指出，這次的考題整體來說其實沒有很難，只要有認真準備數甲的考生應該都可以寫得很順利，但是計算題的部分需要思考一下，只是仔細思考一下，應該也是可以馬上解出來，感覺大家靜下心就能有好成績。



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