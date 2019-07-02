指考數甲像「直球對決」！試考生認為偏易　教師群：比去年難



▲108年大學指考數甲，試考生認為偏易，但教師群評論「比去年難！」（示意圖，非本文當事人）（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（2）日下午16:10至17:30進行數學甲考試，試考生形容此份試題是以「直球對決」方式，測試考生重要的數學概念是否清晰，認為難度偏易；不過教師群評論今年難度較去年高，計算量大，是一份「數學本質很強」的考題，生活應用層面沒有像上午的數學乙來得大。

大考中心指出，108年大學指考「數學甲」應到人數為25,298人，實到23,785人，缺考1,513人，缺考率占5.98%，今年來說截至目前為止，各科缺考率都比去年略高一些。

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▲▼ 108年大學指考數學甲試題，有「尾牙紅包大放送」情境、費馬數入題。。（圖／大考中心）



數學甲的測驗內容，涵蓋高中數學一至四冊與數學甲I、II各個重要主題，取材大致均衡，還有生活常見的「尾牙紅包大放送」情境，評量期望值、費馬數，不過二次曲線、選修範圍的數據分析領域此次沒考到。

而試題設計上由易而難，由淺至深，非選題採題組設計，分成數個小題，引導學生逐步作答，可鑑別不同程度考生。部分試題橫跨不同章節單元，評量學生的概念統整能力；另有部分則評量考生閱讀理解能力，還有評量數學符號的解讀。整份試卷的閱讀量適中，並沒有太過冗長。由於考量數學甲的考生科系多為理工學群，此次試卷也評量推理論證的能力，包括極限的概念和微積分。



▲非選題採題組設計，分成數個小題，引導學生逐步作答，可鑑別不同程度考生。（圖／大考中心）

試考生形容這份試題是以「直球對決」方式，測試考生重要的數學概念是否清晰，也評量能否將所學整合應用，認為整體來說難度偏易。

不過教師群（麗山高中黃靜寧老師、中正高中林榮福老師、成功高中劉國莉老師）分析評論認為，今年難度較去年來得高，學生需要清晰的觀念、良好的分析、計算能力，才能得到高分。而整份試卷重視數學觀念，對於高分族群具有鑑別度。至於試題內容教師群表示符合課綱考試範圍，無爭議性，但「建議每年試題難易度保持穩定。」

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