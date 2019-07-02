指考英文首次出現「圖片選項」！罕見動物㺢㹢狓okapi入題



▲108年大學指考英文科，非洲剛果動物㺢㹢狓okapi入題。（圖／取自維基百科）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（2）日下午14:00至15:20進行英文科考試，今年主題涵蓋範圍相當廣，包括非洲時尚設計師介紹、海底電纜、天文學家哥白尼、印尼美食干貝、催眠術醫學等都成為素材，還有首次將「圖片」作為選項，讓考生從閱讀資訊，判讀出罕見剛果動物「㺢㹢狓」(okapi)的外貌，成為今年最大題型特色。

▲108學年度大學指考英文科，首次將「圖片」作為選項，判斷剛果代表性動物「㺢㹢狓」(okapi)。（圖／大考中心）

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高中英文科教師群（建國高中劉佳慧老師、成淵高中李宜樺老師、成功高中陳國泰老師、中正高中吳佳穎老師）針對今年大學指考英文科試題評論分析，認為在詞彙題部分詞性分布平均，也無特別困難單字和片語，只要熟悉搭配字詞，讀懂文字即可作答。

在文章閱讀部分，克漏字題型出現了非洲時尚設計師、海底電纜鋪設。文意選填介紹了位於洛杉磯的Getty Center博物館ㄤ篇章結構部分則介紹哥白尼的天文發現，以及當時引起的宗教爭議；而閱讀測驗則介紹印尼一種豆製品，提出催眠在醫療上的效用、剛果代表性動物「㺢㹢狓」(okapi)。可見今年主題涵蓋廣泛，從生活、科技、到人文、醫學都有。

教師群認為，過去「篇章結構」題型最容易造成考生「連環錯」，不過今年的出題相對清明、易達，考生應該較不容易犯錯。另外在閱讀測驗，過去通常是考驗學生在文意上的轉譯理解，今年多了「從文字到圖像的轉譯」，也是首次將圖片作為選項，考生必須透過文章敘述的條件，分辨出哪一隻才是剛果動物「㺢㹢狓」(okapi)。



▲非選題翻譯，考驗學生中英對譯的能力，如何將常見的口語轉化為英文。（圖／大考中心）

在非選題的部分，今年的翻譯考夜市的創意布條，成為刺激買氣的宣傳效果，解題教師提到，布條、買氣這些都是我們生活中常見的用語，但必須考慮中英對譯要如何恰當，絕對不是死硬的直譯，考生可以用簡單、直接的單字來翻譯，比方說布條通常用banner，那麼創意布條就可以用creative banner；另也笑說「買氣」絕對不要把「氣」直譯出來，至於怎麼翻有很多選擇，考生可以就自己的語彙能力來答題。

英文作文的部分，今年考透過圖表來寫作，圖表為美國青年關注新聞類別，考生必須能敘述圖表內容，並且說明自己最關注與最不關注的新聞類別，此考題也讓人看見下一代所關注的事件，讓學生發揮自我表述的空間。

整體而言，試考生認為此試題難度為中偏易，教師群也認為與往年相當，素材主題多元的情形下，也能引導學生在平日廣泛閱讀。

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