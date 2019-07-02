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香港正妹IG搭訕！他破英文狂聊...換來「神秘豔福」傻住　老司機喊母湯

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正妹,運動,妹子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲正妹示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名男網友最近突然收到IG陌生訊息，對方是一位香港正妹，IG上經常分享日常生活，也有來台灣旅遊的照片，原以為是桃花運大開，沒想到對方後來竟邀約「澡訊」，讓他驚訝的同時也深怕是「桃色陷阱」，於是發文求問老司機們的看法。

男網友在PTT提到，日前上班到一半，收到正妹的陌生訊息，對方來自香港，目前待在南韓工作，從她日常生活的照片來看，一切正常，甚至有和台灣某位知名團體的男歌手合照，不過女生表示只會用英文溝通。

請繼續往下閱讀...

面對突如其來的艷遇，原po硬著頭皮，用國中程度的英文勉強和女方溝通，結果聊到後來正妹又主動要了他的Line，儘管有些狐疑，他還是不爭氣地給了帳號。

▲妹子主動搭訕狂聊。（圖／翻攝自PTT）

▲妹子主動搭訕狂聊。（圖／翻攝自PTT）

男網友接著說，「就在晚餐時間，她突然傳Line問我周圍有人嗎？要不要視訊？我害怕日後收到法院支付命令，所以撒了個謊說現在很邋遢，等洗完澡吧，她居然說那互相澡訊？請問各位大大，這樣會有問題嗎？我該不該跟她視訊，突然有艷遇會不會是詐騙阿？」

對此，鄉民們一致認為有詐，「絕對不可以讓她看喔，這是詐騙集團用AV騙你的裸照，然後再威脅你」、「騙你的，等你露臉就傳給你威脅要散佈出去，趁機勒索」、「不要露點，之前對岸有類似用軟體盜錄裸體來敲詐的」、「遇到這麼主動的女生，反而覺得不太正常，還是小心詐騙」、「自己搜：skype勒索，不用google這裡就能搜到了」。

事後，原po也表示，理智戰勝一切，所以並沒有傻傻掉入陷阱，「我也覺得是詐騙，她太過積極了，我上網查了類似個案，只是她的IG好真實，連家人合照都有，只能說騙的很徹底。」

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關鍵字：IG,豔福,桃花運,詐騙,搭訕,私訊,老司機,視訊,PTT

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