把「團夥」變成「團隊」！福建輔導詐騙犯轉行當電商

▲福建近來嚴辦電信詐騙，圖為日前94名台灣籍詐騙犯從西班牙被押解至中國大陸。（圖／翻攝自微博）

記者馬叔安／綜合報導

福建地區近來嚴打電信詐騙等案件，並以輔導轉行的方式，讓落網的嫌犯得以重新回歸社會。例如在2015年落網的兩名廖姓嫌犯，當地政府教導他們運用網路來營銷產品，使其成為電商，不但讓他們成功創業，也讓過去一起作案的「團夥」轉變為一起創業的「團隊」。

《澎湃新聞》報導，中共中央政法委綜治督導局長陳小軍，在6月下旬於福建打擊電信網路犯罪時曾表示，要通過網格化服務管理、社區服刑人員矯正教育，引導社區服刑矯正人員走向正途。

報導引用《福建日報》文章，2名來自安溪縣尚卿鄉新樓村的廖姓嫌犯，因電信詐騙罪被判入刑，兩名嫌犯在2017年因在服刑期間表現良好，予以假釋回鄉，由於新樓村電商發達，素有「中國淘寶村」之稱，當地政府和司法所結合村情，鼓勵他們創業。

兩名廖姓嫌犯表示，「政府幫忙聯系低息貸款辦網店，還免費培訓，教我們利用網路營銷產品。」他們其中一人的父親說，兩個年輕人一起網上銷售藤鐵工藝家居用品，賺到了第一桶金。其中1名嫌犯也說，以前整天提心弔膽，聽到有響聲都會害怕，「現在好了，做電商，每天都能睡安穩覺。」