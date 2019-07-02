「誰打過0204？」網友淚推童年慘事　國中表弟一打電話費2萬

記者黃翊婷／綜合報導

還有人記得那些夾在機車、汽車上印著電話號碼的小卡片嗎？一名網友在PTT好奇提問，聽學姊說做0204很好賺，但不知道到底是真是假，也不知道為什麼只是打個電話就這麼貴，所以想請「有經驗者」分享一下，沒想到文章一PO出，竟然釣出許多「老司機」回覆。

原PO提到，學姊半開玩笑聲稱做過0204，而且很好賺，小時候也的確常看到那些色情電話的廣告小卡片，只是不明白到底為什麼會有人真的打過去，做這個行業又有什麼賺頭，希望有做過或是打過電話的人可以分享一下自己的故事。

▲早年0204剛推出的時候，被視為是一種很創新的交友方式。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

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這篇文章一PO出很快就喚起許多網友的回憶，大家紛紛留言分享，「我表弟國中打過，電話費2萬多，被我舅舅揍到歪頭」、「我小時候偷打過，電話費快1萬，差點被打死」、「我也打過，收到帳單之後也被我媽打，當時會有一種期待，到後面就覺得很空虛」；也有不少人感嘆，0204現在已經是另類的時代眼淚，「有打過的都超過35歲了吧。」

不過，0204究竟為什麼會變成色情電話的「代表」，當年到底又是在紅什麼？其實，早期0204是指智慧型網路付費語音資訊服務，每分鐘收費從十多塊錢到幾百塊錢都有，業者認為這裡面藏有商機，於是開始經營色情電話服務，沒想到從此卻讓「0204」這4個數字變成色情電話的代名詞。

▲現代人靠一支手機和網路就能做很多事。

如今隨著科技進步，各種網路聊天室、交友APP竄起，只要一機在手，連上網路後就能直接線上聊天，雖然還是有受騙的可能，但花費相對減少很多，也比較方便，漸漸地「0204」就消失在年輕人們的生活中。

而2017年時也曾有網友在PTT笨版PO文感嘆，公司84年次的學妹竟然不知道0204是什麼，還大聲問出來，讓現場同事很驚訝，「我只知道0204在我那個年代是付費情色電話。好吧，這不是笨，是時代的眼淚吧QQ」。