一週沒回家吃飯！疼孫嬤撤小碗改用「這工具」裝白飯　他見狀嚇噴

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一週沒回家吃飯！疼孫嬤撤小碗改用「鍋子」裝白飯　他見狀嚇噴

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▲▼ 阿嬤用鍋子裝白飯 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲ 阿嬤準備了一桌好料要餵孫。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

不管是哪種寵物或是人類，只要送去給阿嬤養一陣子，結局都大同小異，size馬上會升級，且屢試不爽。一名男網友因為久沒回家吃飯，讓一個禮拜沒見到孫子的阿嬤好心疼，於是把小碗換掉，改用更大的容器裝飯，讓他見狀愣住表示「好險我這個禮拜有回來吃飯」，不敢想像拖更久會如何。

一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，自己已經一個禮拜沒有回家吃飯，結果近日好不容易抽空回家，阿嬤也趕緊替愛孫準備了4菜1湯。只見餐桌上有魚有蛋還有絲瓜，看起來營養滿分，不過亮點則是在於圖片下方。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 阿嬤用鍋子裝白飯 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲ 阿嬤：一個禮拜沒見一定都沒乖乖吃飯 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原po表示，因為自己久沒回家，阿嬤似乎是擔心他餓到，就把裝白飯的工具從一般的碗換成了「鍋子」，滿滿的白飯氣勢十足，讓他哭笑不得，直呼好險這禮拜有回家，否則再多累積幾天阿嬤都會記起來，到時候可能就不會只是用鍋子裝飯了。

網友們看完照片都笑噴，果然大家的阿嬤都覺得孫子很餓，「下次可能用炒菜鍋裝了」、「難怪阿嬤養的都會變形」、「阿嬤：吃那麼少，是不是身體不舒服」、「阿嬤以為你整個星期沒吃飯」、「下次回來用臉盆」、「直接上電鍋了啦」、「再不回家，阿嬤就會拿紅色洗澡盆出來了」、「有阿嬤真好」、「好羨慕啊」。

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關鍵字：爆廢公社公開版,阿嬤養的,阿嬤,鍋子,白飯

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