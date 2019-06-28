凌晨下班返家！他開燈見「安娜貝雄」等門嚇爆：說好母女熟睡溫馨畫面呢

▲ 男網友回家嚇到 。（圖／原po授權引用，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

半夜下班回家，偷偷打開房間門看著老婆孩子熟睡的身影，相信許多爸爸一天的疲憊都會消失無蹤，不過現實中才不是如此！一名老爸凌晨下班回到家，以為會有這樣的溫馨畫面迎接他，誰知道一開燈就看到詭異娃娃躺在桌上等著，讓人聯想到電影《安娜貝爾》，害他瞬間心臟漏拍，網友們看完也紛紛笑噴。

一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」中貼出一組照片，他表示自己在凌晨3點多下班回到家，原以為迎接他的會是「老婆和女兒熟睡的溫馨畫面」，沒想到打開門卻見到女兒的詭異光頭娃娃「阿雄」孤伶伶地橫躺在桌上等他，讓他猛一看嚇歪，表示「X！死阿雄...三更半夜，你躺在客廳桌上，是要衝三小啦？」

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原po表示，當時回家的時候，客廳是關著燈的狀態，開燈後看到這景象覺得很有趣，就立刻拍起來紀念。

▲阿雄：爸爸你回來啦~

其實在這之前原po就貼過女兒和「阿雄」的合照，他表示阿雄是長輩送給女兒的禮物，但阿雄瞪得圓圓的眼睛和微張的嘴巴，讓他越看越覺得詭異，還曾說「希望阿雄半夜別自己動起來」，沒想到還真的被它給嚇到。

▲女兒超淡定，但老爸越看覺得越毛。

網友們見狀也都笑噴，紛紛賦予阿雄生命，開玩笑說「阿雄在為你等門」、「唯一等你回家的」、「安娜貝雄回家囉」、「它沒跟你說：爸爸你回來了」、「其實...阿雄本來在房間的...」、「小心改天換他幫你開門」、「它還來不及走回去....就被你發現了，只好裝死，你關燈信不信它會再站起來」。還有網友早就料到會有這種事發生，因此從來不買這類型的擬真娃娃給小孩，「芭比已經是極限了。」

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