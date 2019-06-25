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男躲國小女廁拿鏡子偷看　逃到校門口被逮揮拳…判賠2萬元

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▲屏東地院判決賴男必須賠償謝女2萬元精神撫慰金 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地院判決賴男必須賠償謝女2萬元精神撫慰金 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

大學畢業的賴姓男子，躲在國小女廁內，以鏡子放置在隔間板下方空隙，偷窺謝姓女子如廁，被謝女發現，欲掙脫離去，揮手毆擊謝女臉部受傷，謝女請求賠償精神慰撫金25萬元，法院審理審酌證人及醫院開出診斷書、兩人體型等，認賴是在掙扎時打到謝女的臉部，不是直接毆擊，判決賠償2萬元。傷害罪判處拘役20天。

判決書說，賴姓男子於2017年12月5日19時30分前某時許，躲藏在屏東縣一間國小女生廁所內第二隔間，於19時30分許，發覺謝姓女子進入該廁所第一間隔間，便以鏡子放置在隔間板下方空隙方式，窺視謝女小便。

賴男欲離開廁所時，被謝女與其柯姓友人發現，上前抓住他上衣，拉扯間，謝女臉部被打傷，控告賴男傷害罪與民事賠償精神撫慰金25萬元。

法院開庭，賴男說，謝女誣指他為偷窺色狼，遭多人圍攻欲求掙脫，可能因此不小心造成她受傷，沒有出手打她。醫院出具驗傷單指謝女並無明顯外傷，也無鼻子部位傷勢。

原告的柯姓友表示，賴男在學校門口被謝女拉住衣服，他掙扎轉身時手去揮到謝女的鼻子，應該不是正拳，是手揮打的。何況賴男身高身高178公分、體重92公斤，謝女150公分、體重55公斤，如賴男以出拳方式直接毆擊謝女臉部，其傷勢恐非僅如此，認請求精神慰撫金25萬元過高，判決賠償2萬元；傷害罪部分經高雄高分院判處拘役20日定讞。

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關鍵字：屏東,國小,廁所,鏡子,偷窺,法院

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