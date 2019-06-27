▲原PO挖出爸爸藏的私房錢。（圖／（左）翻攝自爆廢公社公開版、（右）資料照）

網搜小組／綜合報導

許多男人把財務交給另一半管理，但多少也都會想藏一些自己的私房錢。先前有網友整理出家中超奇葩藏錢處，從門閂、窗簾軌道甚至到湯杓和插座都可以藏。一名男網友發文表示，他不小心找到爸爸的「暗錢」，藏的地方讓網友紛紛笑說，「真的是哪都能藏」、「這裡應該很容易被發現吧？」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，他不小心發現了爸爸的「暗錢」，就藏在10支新原子筆的夾層裡，最後笑說「為了不告訴媽媽……請問大家這個數學難題……我該跟爸爸抽取多少的保護費呢？『幾%呢？』」仔細看看照片，原PO從10支原子筆裡找到6張藍色千元鈔、和9張紅色的百元。

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▲爸爸～找到你的6張小朋友和9位孫中山囉～XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

就有網友忍不住為爸爸發聲，「放回去吧……你以後也會知道這種痛苦」、「為了6900就出賣自己老爸」、「別對爸爸這麼殘忍」、「如果藏這個量……真的別抽成了，他會哭的」、「男人何苦為難男人」、「藍色的沒收，紅色的拿給媽媽，爸爸就就會不知道你a多少錢，這招我兒子用過，（哭泣中）」、「這摸少。你放過爸爸吧！」

▲原PO爸把錢藏在原子筆裡。（示意圖／記者許力方攝）

也有人留言建議分帳法，「一人一半，拿藍色留紅色」、「6張千元大鈔，不然就告訴媽媽」、「拿去警察局，6個月沒人領全部都是你的，試問有哪個儲蓄有比這個利息還高的」、「你應該全部收起來然後裝不知道」、「合理的是3成，除非你手上還有更厲害的把柄」、「相信你交到太后手上必定重重有賞」、「走過去他旁邊說，我最近看到了一堆新筆，我拿走了9隻。」

本站去年11月曾報導《男人秘密大公開！9種高階藏錢方法 插座、門閂通通可以》，分享粉專「Thaitrick」的影片「30種藏私房錢的方法」，整理出9種影片中提到的方法供參考，包括門閂、中空窗簾掛桿、大湯杓、花盆土、水塔、冰箱、洗衣機，都可以是藏錢好地方。