華聞快遞／2019夏季達沃斯年會登場　5G經濟領跑

▲2019夏季達沃斯年會大連啟幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《遼寧》：2019夏季達沃斯年會大連開幕 5G經濟領跑

2019夏季達沃斯年會於1日在大連開幕，中外嘉賓將圍繞「領導力4.0：全球化新時代的成功之道」的主題， 參加200多場論壇，為當今世界大變局下應對全球化新挑戰、推動全球化新發展把脈尋方。今年年會的最大亮點是5G網路覆蓋與應用的科技魅力。（人民日報）

《北京》：打好「錢、地、人」組合拳 鄉村產業讓農民有賺頭

大陸國務院近日印發了《關於促進鄉村產業振興的指導意見》，對促進鄉村產業振興作出全面部署。農業農村部副部長餘欣榮表示，意見明確了鄉村產業是「姓農、立農、興農」的產業，明確鄉村產業「抓什麼」、「怎麼抓」等問題，是今後一個時期指導鄉村產業發展綱領性檔。（人民日報）

《廣東》：首屆「粵港澳大灣區高價值專利培育佈局大賽」落幕

首屆「粵港澳大灣區高價值專利培育佈局大賽」日前在廣東珠海選出28個獎項，來自珠海格力節能環保製冷技術研究中心有限公司和珠海格力電器股份有限公司的2個項目分別獲得金獎。本屆比賽收到來自粵港澳三地的共586個參賽項目，涵蓋了新一代資訊技術、高端裝備製造、生物醫藥等產業類型。（中新網）

《甘肅》：蘭州新區引資超百億人民幣：20個項目集中開工促「產城融合」

蘭州新區黨工委委員、管委會副主任張愛勝表示，「這20個項目投資方既有國內500強大型國有企業，又有國內民營50強企業，龍頭帶動作用強，產業鏈條長。這對於支撐蘭州新區打造國內有影響力的先進製造基地，推動鄉村振興、發展現代農業，推進向西開放，完善城市功能，促進『產城融合』具有重要意義。」（中新網）

▲甘肅蘭州新區引資超百億人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

《上海》：向浦東新區下放人才落戶審批權

上海成為大陸唯一向部分城區下放戶籍審批權的超大城市。上海市人力資源和社會保障局與浦東新區人民政府1日簽約，支持浦東打造更具競爭力的人才綜合服務環境。（經濟日報）

《遼寧》：大連建設東北亞科技創新創業創投中心

大連正處於加快振興發展、建設「兩先區」的關鍵時期，轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力進入攻堅階段，比以往任何時候都更加需要依靠科技創新提供新的動能。為了推進相關工作，大連專門舉辦科技創新大會，作出「加快建設東北亞科技創新創業創投中心」的戰略部署，把科技創新擺在前所未有的突出位置。（科技日報）

《北京》：2018年大陸人均國民總收入達9732美元

中國國家統計局2日發布《滄桑巨變七十載 民族復興鑄輝煌——新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告之一》。報告顯示，2018年中國人均國民總收入達到9732美元，高於中等收入國家平均水準。（經濟日報）

《山東》： 346家「老字號平均年齡」96歲 99家年收入過億元人民幣

山東省商務廳日前聯合山東省老字號企業協會共同發佈了《山東老字號發展報告》白皮書。白皮書顯示，目前山東共擁有平均「年齡」96歲的省級以上老字號企業346家，百歲以上的105家，年營業收入過億元人民幣企業99家。（新華財經）

▼大陸國務院對促進鄉村產業振興作出全面部署。（圖／翻攝自《中新網》）