進擊的鄉村／台灣團隊參加鄉村振興　聚焦「做軟體」挖歷史人文

▲台灣設計師許勝雄與鄉村居民搏感情。（圖／見學館提供）

記者蔡紹堅／廈門報導

台灣近年有許多建築設計團隊到大陸參與「鄉村振興戰略」的建設工作，並採取跟大陸團隊共同協作的方式。台灣見學館團隊今年開始參與永泰鎮長興村的振興計畫，創辦人許俊雄表示，在參與鄉村振興的案子時，台灣團隊更專注的是「軟體」的部分，以「陪護」的方式挖掘當地的歷史及人文，為鄉村注入「靈魂」，期盼能解決鄉村空心化的問題。

許俊雄近年參與了福建三個鄉村振興的計畫，其中有兩個案子都是採用「陪護式指導」的合作方式，他指出，硬體方面，主要由大陸的團隊負責，這方面他們做得很好，對於當地建築方式、法規以及材料也有更多的了解，「軟體的方面，就由台灣團隊來負責，像是文化挖掘、產業提升，台灣有多年社區營造的經驗，在這方面能很好去發揮。」

軟體方面的範疇相當廣，許俊雄提到，團隊在參與計畫時，會採取「組團」的方式，不會只是一間公司來負責，一個團隊內可能有來自不同公司的設計師，且包含建築設計、室內設計、地景設計、文創設計，還有品牌推廣，商業運營等領域的人才，「這樣的團隊靈活度更好，大家各司其職，在規劃上也能更全面。」

許俊雄表示，以長興村的案例來說，所謂的「陪護式指導」，就是台灣的團隊會長住在當地，深入與村民交流、溝通，並實際走訪，挖掘地方的歷史及文化，「除了眼睛可見到的建築，我們還會去翻閱文獻，尋找一些已經被遺忘，或是較不被注意的細節，為鄉村找到內在的靈魂。」

此外，鄉村振興最重要的就是解決「空心化」問題，也是台灣團隊最重要的任務，張育馨建築師事務所的許勝雄設計師指出，空心村面臨的就是青年人口外流的問題，台灣團隊會先了解當地的傳統產業，再量身打造產業提升的計畫，解決經濟、生存上的需求，讓青年人認為，回到鄉村也有發展性。

▼許勝雄為長興村蜂蜜產業規劃產業升級企劃。（圖／記者蔡紹堅攝）

同樣以長興村為例，許勝雄表示，他們實際走訪了當地的農戶，發現長興村有養蜂、茶油、花生等產業，發展性其實是有的，「以養蜂來說，雖然規模不小，蜜源穩定，而且環境自然無污染，但是卻缺乏品牌，所以出現銷售管道單一、賣價較低等情況。」

許勝雄進一步表示，他認為長興村的蜂蜜品質很好，從品牌著手的話，可成立合作社，建立生產履歷制度，提升信度，並且往加工發展，研發蜂蜜蛋糕、蜂蜜冰淇淋等產品，還有成立蜜蜂文化館，讓消費者除了購買，也能在當地遊覽，甚至親自體驗手作，增加整個蜂蜜產業的價值。

許勝雄強調，他們在做的，不只是產業提升與文化挖掘，更重要的是，讓村民認知到，村子內在的價值為何，「賺到錢當然很重要，但賺到錢之後，村民也能理解到村子真正的內涵，認同保護傳統元素的重要性，從『人』來著手，這樣的力量才能永續下去，也令年輕人願意回來鄉村發展。」

▼台灣團隊規劃「長慶嚴選」品牌。（圖／記者蔡紹堅攝）