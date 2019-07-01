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進擊的鄉村／300年老建築最吸引人　鄉村振興成台灣設計師新舞台

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▲見學館團隊,福建永泰長興,鄉村振興,鄉村建設。（圖／見學館團隊提供）

▲台灣團隊走訪福建古老建築。（圖／見學館提供，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸近年積極執行「鄉村振興戰略」，要解決城鄉差距、貧富不均及人口外流的問題，福建也發揮對台優勢，引入台灣建築與設計團隊在「社區營造」上的經驗。參與福建多個鄉建計畫的台灣「見學館」創辦人人許俊雄表示，福建的鄉村保留很多傳統特色，許多建築都有300年以上的歷史，這在台灣是非常少見的，所以很多台灣設計師想來發揮所長，做出不一樣的作品，可說是一個新舞台。

許俊雄指出，台灣的建築設計師過去來到大陸，多是參與城市發展、景區開發的案子，但近年「鄉村振興戰略」出現之後，許多台灣設計師也都注意到，開始過來發展，「他們在台灣都有一些成績了，但大陸很多案子的內容是台灣找不到的，像是歷史悠久的老村落，300年以上的老建築，真正的土樓、村寨，這都非常有挑戰性，也是自我實現的好機會。」

▲見學館團隊,福建永泰長興,鄉村振興,鄉村建設。（圖／見學館團隊提供）

許俊雄提到，今年是台灣「地方創生」的元年，案子其實很多，但台灣的鄉村現代化程度都比較高，所以在做的更偏向「社區營造」，相較之下，大陸這邊就真的是鄉村振興，「大陸很多鄉村空心化的問題很嚴重，而且現代化的程度很低，所以來到這裡，台灣的團隊會覺得有更多發揮的機會，可以用台灣的經驗來解決鄉村面臨到的問題。」

台灣的設計團隊目前參與很多大陸的鄉村振興，大部分都是在福建展開，許俊雄表示，最明顯的原因當然就是距離，福建距台灣最近，台灣團隊往來較方面，還有就是，福建因為其多山的地形，孕育出許多不同的文化，「因為山脈阻隔，福建的文化非常多元，閩北、閩東、閩西、閩南，每個地方的建築特色、人文背景都很不一樣。」

許俊雄5月也與團隊到台灣的建築工會分享，很多建築師都很好奇他們是如何在大陸接到案子的，透露出很大的興趣，「我們在大陸做的計畫，都是歷史悠久的村落，有很多待挖掘的人文、歷史，很多設計師看了以後，也很想嘗試看看，尤其是年輕一輩的，都有過來發展看看、挑戰看看的意思，這對台灣的團隊來說，不論是建築、設計、文創，都是一個很好的發揮機會。」

▲見學館團隊,福建永泰長興,鄉村振興,鄉村建設。（圖／見學館團隊提供）

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關鍵字：鄉村建設,鄉村振興,鄉村振興戰略,美麗鄉村建設,許俊雄

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