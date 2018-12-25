兩岸建築設計師參與福建鄉建　陪護式指導分享台灣30年經驗

▲兩岸建築設計師前往永泰縣長慶鎮及嵩口鎮實地勘查。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

「兩岸青年助力鄉村振興戰略鄉建鄉創項目對接會」近日在福建舉辦，兩岸共有37個建築師團隊及48名設計師參與活動，其中來自台灣的有28名，同時也簽約8個閩台鄉村共建項目。另外，福建省青年建築師協會台灣專委會也在福州揭牌成立，兩岸鄉建鄉創交流協會會長許俊雄表示，台灣的鄉建已發展30多年，有眾多值得借鑑的優秀案例，相信在兩岸團隊的合作之下，能給福建的鄉建帶來更好的成果。

大陸今年2月推出31條措施，鼓勵台灣人才來大陸發展，福建省、福州市也跟著推出66條實施意見、68條具體措施。為了落實鄉村振新戰略，66條、68條中都有鼓勵台灣建築師團隊參與鄉村規劃設計的內容，福州近期也舉辦了多場類活動，包括「兩岸青年美麗鄉村設計大賽」「兩岸民宿設計大賽」等，都是結合兩岸建築、設計人才的創意。

福建省青年建築師協會會長林深表示，此次活動主要為擴大第六屆海峽青年節「兩岸青年美麗鄉村設計大賽」的活動成效，進一步吸引台灣的建築師、景觀、藝術設計、文創等優秀青年人才來福建與鄉村振興戰略的實施，「活動環節包含美麗鄉村項目點實地探勘調研、團隊成果展示、項目洽談、項目簽約以及兩岸青年鄉建鄉創經驗交流等，並透過workshop的模式交流意見，達到兩岸優勢互補。」

福建省青年建築師協會台灣專委會也在活動中於福州揭牌成立，兩岸鄉建鄉創交流協會會長、台灣見學館創始人許俊雄表示，台灣鄉建已經發展了30多年，有非常多優秀的案例，台灣專委會的成立，能把台灣優秀資源，高效、精準地與大陸的鄉村項目做結合，整合鄉建鄉創產業鏈上所需的台灣人才與企業，建立台灣來閩鄉建鄉創人才庫，兩岸聯合駐村項目庫。

許俊雄指出，未來兩岸從事鄉建鄉創的工作者，能更有效率的組成項目團隊，克服引入台灣資源上會遇到的障礙，「過去台灣的團隊過來，都是做房地產跟景區，但今年開始，大家都注意到鄉村振興計畫，越來越多在台灣有相關經驗的人才開始投入。」

許俊雄強調，台灣在鄉村建設上有很豐富的經驗，換句話說，就是彎路已經走過很多了，像是為了建設而建設，規劃還不完全，就直接把建築物蓋起來，搞出一堆廢棄的蚊子館，「福建鼓勵有經驗的台灣建築團隊『陪護式指導』參與村莊規劃項目，這樣的模式就能避免走上類似的彎路，隨時給予諮詢跟建議。」