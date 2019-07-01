進擊的鄉村／鄉建最怕「千村一面」　福建引台灣經驗「抓解藥」

▲台灣團隊走訪鄉村古老建築。（圖／見學館提供，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

大陸「鄉村振興戰略」實施近2年，在各省都掀起浪潮，不過也出現「千村一面」的問題，許多鄉村在硬體上雖然升級了，但卻缺乏特色，沒有注入新的活力，也未能解決青年人口流失的問題。福建近年也積極投入鄉村振興，並與在「社區營造」上有豐富經驗的台灣團隊合作，福建的設計師認為，台灣的社區營造已有20多年歷史，設計師們在挖掘鄉村文化、內涵上有獨到之處，而這正是避免「千村一面」情況的關鍵。

鄉村振興戰略本是為了解決城鄉差距、貧富不均、以及農村人口流失等問題而產生的，不過，某些地方在建設的過程中，並沒有足夠的規劃，因此出現硬體方面相當完備，有了漂亮的房子、雄偉的牌坊、美麗的公園，但村民的經濟發展需求、青年人口回流的問題沒有獲得解決，演變出缺乏特色的「千村一面」情況。

福建南方建築設計公司總經理薛書琛參與福建多個鄉村振興的計畫，他表示，鄉村建設的硬體方面其實不難，只要是有經驗的建築設計團隊，一年內就可以完成，真正難解決的是「空心村」，人口外流、經濟發展的問題，「即使是一些得獎的鄉村，美麗的鄉村，同樣沒有人，只有軀體，沒有靈魂，村民的經濟需求、生存需求仍然存在。」

而解決「千村一面」的關鍵，就是在為農村找到靈魂，薛書琛指出，福建的很多個計畫都有與台灣團隊合作，台灣有20、30年的「社區營造」經驗，現在也在發展「地方創生」，設計師們對鄉村內涵、文化的發掘有獨到之處，在避免「千村一面」的情況上有很大的幫助，「與大陸的設計師相比，台灣的設計師會在村子的歷史，村民的想法上會下很多功夫，特別是產業提升這一塊，他們會與當地的農戶溝通，考慮到下一代從業的銜接，一些青年看到方案後，就會願意回來傳承，留下來發展。」

台灣「見學館」創辦人許俊雄近年在福建參與多個鄉村振興建設項目，他表示，台灣的設計團隊來到大陸參與鄉建，大多是與當地團隊合作，且更多是專注在「軟體」方面，「硬體方面大陸團隊就做得很好了，且他們對當地的建築方式、法規、材料上較為了解，台灣團隊則是運用文創經驗，挖掘當地文化，規劃產業升級的方向。」

許俊雄指出，台灣過去也走過許多彎路，像是先把硬體都弄好，蓋了很多厲害的建築物，但是沒有考量到「人」的問題，變成為蓋而蓋，無人使用的「蚊子館」，「鄉村振興、鄉村建設除了硬體外，最重要的就是『人』的部分，只要村民、農民們對於村子的內在價值有認知，把產業提升、永續的理念建立起來了，就算我們離開後，村子也能夠自我成長，發展出自己的特色。」