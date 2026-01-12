　
    • 　
>
健身工廠女廁驚見可疑小孔！　業者迅速清查真相曝光

▲健身工廠。（圖僅為示意圖，與本文無關／記者吳世龍攝）

▲健身工廠。（圖僅為示意圖，與本文無關／記者吳世龍攝）

記者張靖榕／綜合報導

健身房女廁驚傳疑似出現針孔，引發女性會員恐慌。健身工廠長春廠近日遭一名女會員在社群平台發文質疑，指在女廁牆面發現外觀可疑的小孔，形狀不像釘子，擔心是針孔攝影機，直言「連淋浴間都不敢看」，貼文曝光後迅速引發網友熱議與轉傳。

▲網友表示在健身工廠看到疑似針孔。（圖／翻攝Threads，下同）

▲網友表示在健身工廠看到疑似針孔。（圖／翻攝Threads，下同）

健身工廠積極處理消費者疑慮

該名女會員表示，發現牆面異狀後已第一時間向現場工作人員反映，健身工廠隨即展開檢查，並主動與她聯繫說明。業者使用紅外線設備偵測後，未發現任何偷拍或紅外線裝置，並承諾未來將每日進行紅外線檢測。女會員指出，業者處理態度積極、說明耐心，讓她放下疑慮，事後也再度發文澄清，強調僅是提出疑問，若造成困擾深感抱歉。

▲▼網友表示在健身工廠看到疑似針孔，健身工廠後來確認澄清只是釘子的孔洞。（圖／翻攝Threads）

偷拍行為層出不窮　女性提高警覺

不過，她也直言，即便只是虛驚一場，仍希望藉此提醒女性提高對隱私安全的警覺。她指出，網路搜尋即可看到大量偷拍案例，女性提高警惕並非錯誤，真正該被譴責的是偷拍行為與消極處理的單位，而非提出疑問的人。

健身工廠：經員警確認非針孔　後續將填補孔洞避免誤會

針對外界關切，健身工廠表示，事發當下已將長春廠男女更衣室全面清空，並由一男一女警員進入場內，手持針孔偵測器全面檢視，確認牆面小孔並非針孔攝影機鏡頭，隔間內也未發現任何可疑線路，後續將修補孔洞，避免再次引發誤會。

▲網友表示在健身工廠看到疑似針孔。（圖／翻攝Threads，下同）

▲▼網友表示在健身工廠看到疑似針孔，健身工廠後來確認澄清只是釘子的孔洞。（圖／翻攝Threads）

健身工廠隨後發布正式公告說明，女廁內被質疑的「疑似針孔」，實際為裝飾固定用螺絲外露，並非偷拍設備。業者強調，場館原本即每月定期進行紅外線針孔檢測，當天亦再次全面檢查，結果均正常，未來將持續強化巡檢與管理，確保會員運動與隱私安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

