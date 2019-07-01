指考登場！　家長舉「大姆指」、供太陽餅、手錶、文具為考生加油





▲108指考7月1日至3日登場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（1日）登場，第一天的考物理、化學、生物。不到8點師大附中就湧入了許多考生及家長，更有許多高中在師大附中內提供考試必備商品。松山高中教官指出，這次他們提供了文具用品、手錶、面紙，以及太陽餅等小零嘴，雖然學生大部分都有自行攜帶，但是還是提供給學生，以備不時之需。

師大附中今年與往年一樣，提供該校大禮堂供家長休息。李姓家長表示，自己7點半左右就帶著學生到師大附中，自己也在休息區占了位子，希望小孩考完試也能到休息室休息一下、平靜心情，今天則準備了兩大灌冰水，天氣炎熱，考生需要多補充水分。

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▲▼各校家長會為考生準備應考小物。（圖／記者崔至雲攝）

今年在師大附中考試的包括新店高中、和平高中、松山高中、景美高中、大理高中、成功高中、中山女高等學校。附中家長會也提供了口罩、桌墊、文具、面紙、手表給學生，家長會成員表示，準備了這些東西，希望在學生有需要的時候提供，讓他們能專心考試，其他的事情就交給我們煩惱就好。

國際佛光會也在場提供考生小瓶礦泉水以及象徵金榜題名的「蔥明筆」，希望考生都能在這三天的考試，表現良好，考上自己理想的大學。和平高中家長會及老師們，則試舉著「和平必勝」的比讚標語在校園內像考生加油，遇到學生也像他們擊掌，希望考生們都能以平常心面對，努力應考。





▲▼家長會代表會學生準備應考小物。（圖／記者崔至雲攝）

依據中央氣象局預報，7月1日至3日白天氣溫大多偏高，雖試場已開放冷氣服務，大考中心建議考生，最好於各節次休息時間適度補充水分，若因生病等特殊原因迫切需 要在考試中飲水或服用藥物時，須於考試前持相關證明報備同意，在監試人員協助下飲用或服用，避免因違反規定而被扣減成績。

同時也提醒考生，時序已進入夏季天氣型態，中南部沿海地區清晨偶有局部短暫陣雨， 其他地區上午晴朗氣溫大多偏高，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機 率，建議考生準備雨具備用。針對部分地區登革熱疫情，提醒考生留意防蚊，避免蚊蟲叮咬。最後，請考生注意身體保健及安全，減少出入公共場所，以保持身心最佳狀態。



▲新店高中舉旗要考生用力衝、賣力寫。（圖／記者崔至雲攝）