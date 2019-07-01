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陸女墾丁旅遊遺失背包　分文未少找回糖果餅乾開心謝警

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▲屏東縣恆春警分局協助找回姜姓女陸客背包，讓她很感謝。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣恆春警分局協助找回姜姓女陸客背包，她開心買糖果餅乾致謝。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

姜姓女陸客與友人到墾丁旅遊，將背包忘記公車站牌，由於背包內有重要財物及手機，加上人生地不熟，讓她相當緊張，警員連庭儀獲悉，陪同她找尋，費了一番功夫，終於在轉運站找到，讓她很感動，隔天帶著一大袋糖果餅乾到派出所，和員警開心拍照表達謝意後離去。

恆春分局墾丁派出所警員連庭儀日前備勤時接獲民眾報案，指後背包不慎遺失，請求警方協助。

據悉，姜姓女陸客與友人至墾丁遊玩，從公車站牌墾丁站前搭乘計程車欲北上往下一個景點，在等待過程中將黑色後背包放置於公車站牌等待區的坐位上，在搭車行經恆春鎮中正路段時，突然記起背包還放在原處，慌張地立即返回尋找。

但發現背包已不在原處，由於背包內有重要財務及手機使姜民感到非常緊張，由於對地方不熟悉，讓她不知如何是好。連庭儀一邊安撫她情緒，一邊調閱附近能拍攝到這處公車站牌的監視畫面，同時詢問轉運站及調度室是否有該後背包下落。

經連員耗費多時循線追查，終於找到該背包已被熱心民眾送往恆春轉運站，連員便協同姜民儘速前往認領，經確認其遺失物品無誤後領回，且分文未少，讓她鬆了一口氣，隔日更帶了一大袋糖果餅乾慰勞辛勤的執勤員警，並開心的與員警合照後便道謝離去。

恆春分局分局長陳鴻忠表示， 假期期間民眾報案遺失的案件不少，籲請民眾在搭乘運輸交通工具時，務必留意隨身物品是否有帶走，並在下車時，養成習慣紀錄所搭乘的車號，萬一發生遺失等意外，能夠迅速地找回。

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關鍵字：屏東,恆春,警察,墾丁,背包

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