酒駕累犯被罰9萬不服...警察卻拿不出「關鍵證據」！法官判免罰

▲蔡男酒駕被逮，不服提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

基隆蔡姓男子日前疑似因為酒駕被警方攔查，酒測值也有0.19毫克，收到罰單，他不服提告，理由是警察未給他礦泉水漱口，也未全程錄影蒐證。基隆地院要求警方提出證據時，警方卻表示記憶卡滿了，沒有錄影紀錄，法官認定警員執行酒測違反正當法律程序，判決撤銷原處分。



去年4月下午5點多，蔡男騎車經過基隆市七堵區千祥橋和堵南街口，被警方攔查，經測定後，酒測值為0.19毫克，當場吃罰單，他向台北市交通事件裁決處申訴，交裁處認定確實有酒駕，且已是5年內的第二次，因此裁罰9萬元、吊銷駕駛執照，並應接受道路交通安全講習。



蔡男不服，繼續提告，他認為，警方當時沒有給礦泉水漱口，等酒測器到了才叫他喝水，喝完水後也沒有休息15分鐘，直接進行酒測，而這過程中，警方也沒有依照交通法規全程錄影。

取締的員警指出當時的確有按照程序，先給礦泉水漱口，還讓蔡男休息了15分鐘才實施酒測，執行酒測過程皆依法定程序處理，但是，因為當下蒐證用的密錄器因記憶卡容量不足，檔案已經被覆蓋，無法提出證據。

判決指，道路交通管理處罰條例中，處理細則第19條之2第1項規定，「對汽車駕駛人實施酒測時，實施檢測過程應全程連續錄影」。由於警方無法提供蒐證影像，法院無法辦別，因此認定警員執行酒測違反正當法律程序，判決撤銷原處分，蔡男不用受罰。