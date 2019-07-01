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墾丁南灣懸掛紅旗禁下水　外籍客不聽勸還嗆「美國人說比救生員還大！」

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▲外籍遊客無視岸邊紅旗，堅持下海戲水，最後被勸阻離去。（圖／民眾提供）

▲外籍遊客無視岸邊紅旗，堅持下海戲水，最後被勸阻離去。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地區飆高溫，吸引許多海內外遊客前往墾丁戲水，6月30日因鋒面來襲，為了遊客安全，墾丁南灣懸掛紅旗，禁止遊客下海戲水，墾管處並派出海邊員巡邏員提醒遊客，但有一名外籍遊客不顧巡邏員勸阻，還嗆「美國人說比救生員還大！」引來民眾不滿，拍照PO網，引來網友撻伐。

屏東地區連日來高溫，但受鋒面影響，海面海浪不小，昨天下午，南灣浪高超過1點5公尺，基於安全，依規定僅能進行水上摩托車能活動，禁止游泳戲水。民眾不依規勸下海戲水，依規定可罰新台幣3千元。

但有一名疑似國外遊客不顧海邊巡邏員勸阻 ，堅持要下水，巡邏員提醒不聽勸阻要罰3千元，對方竟嗆「罰3千，不然你去叫啊」，以及「美國人說比救生員還大！」由於對方聲音很大，引來沙灘民眾圍觀，海邊巡邏員基於遊客安全，一再強力勸阻，遊客也加入勸說行列，對方才放棄下水的念頭。

據悉，5年前有有一群大學生到南灣戲水，當時岸邊已懸紅旗禁止戲水，他們不聽海邊巡邏員勸阻，並趁巡邏員未注意時繼續戲水，發生學生溺水死亡意外，後來法院判決學生要自負責任。墾管處提醒戲水民眾，務必尊重當地海邊巡邏員勸導，以確保自身安全。

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關鍵字：墾丁,南灣,外籍客,救生員

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