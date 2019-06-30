911恐攻員警癌逝享年53歲　吸入有毒粉塵…死前仍替受害者發聲

▲阿爾瓦雷斯。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國紐約州退休員警阿爾瓦雷斯（Luis Alvarez）11日才在眾議院司法委員會作證，確保911恐怖攻擊事件的受害者能夠使用賠償金，「你們都說永遠不會忘記，好吧，我來這邊是確保你們不會（遺忘）。」他的家人29日證實，阿爾瓦雷斯死於癌症，享年53歲。

阿爾瓦雷斯曾在紐約市擔任警探，他長年呼籲911恐攻的受害者應得到支持與賠償；就在他過世前，他11日才與知名主持人史都華（Jon Stewart）赴眾議院司法委員會作證，確保提供給受害者的賠償金額不會出現短缺問題。

史都華當時要求未能出席聽證會的立法者得討論一項法案，確保911受害者補償基金會能夠在未來70年提供福利，「你們的漠不關心，讓這些男人、女人失去最有價值的物品，時間，這是他們消耗殆盡的一件事。」

非營利組織「Ray Pfeife基金會」專門幫助在911事件後生病的急救人員，這些族群需要醫療服務卻沒有保險；該組織29日透過社群媒體哀悼阿爾瓦雷斯的逝去，同時心繫他的家人與好友。

阿爾瓦雷斯出席聽證會不久後，他被送往安寧照顧單位，他19日在臉書寫道，醫師已無力對抗他的癌症。他的家人透過聲明表示，請求大家記住阿爾瓦雷斯的話語，好好照顧自己與他人。

即使是在生命最後幾天，阿爾瓦雷斯依舊敦促立法者，要重新批准911受害者的賠償資金，他最終目標是讓法案通過，以便當時的急救人員有資源可以負擔自己的醫療需求。

NBC新聞報導，911恐攻造成大樓倒塌，當時急救人員吸入有毒粉塵。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）世貿中心健康計畫，阿爾瓦雷斯罹癌與恐攻有關。