「不容韓國瑜們再輕易踐踏」　黃光芹：馬上邀請韓一起上法庭

▲韓國瑜。（資料照／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹在爆出《你所不知道的韓國瑜》系列10後，接著又在臉書發文表示，歷來處理新聞，尤其是「戰時」，她有超乎常人的小心，從不輕舉妄動。她也直言，媒體人的專業、尊嚴，「不容韓國瑜們再輕易踐踏」、「馬上，我會邀請韓國瑜一起上法庭」。

黃光芹28日臉書除了PO出高雄市長韓國瑜造勢的資金來源，她接著發出與證據相關的貼文表示，當了30年的媒體人，歷來處理新聞，尤其是「戰時」，她有超乎常人的小心、謹慎，從不輕舉妄動，什麼時間該出什麼。除了採訪、求證之外，她下筆格外慎重。這是30年職場的訓練，也是她深沉的一面。另外，她也宣告「馬上，我會邀請韓國瑜一起上法庭」。

黃光芹指出，但凡韓國瑜本人及其幕僚、同黨立委，為求自保，或為護主，呼天搶地、冷嘲熱諷，痛斥她胡說八道、寫三流小說、沒有證據，或揚言要告等等，只證明他們傷人不打草稿，而媒體人的專業、尊嚴，「不容韓國瑜們再輕易踐踏」。她認為，面對她這塊頑強的石頭，不過顯得他們心虛、脆弱罷了。

黃光芹也提到，她有幾個準則，凡答應採訪對象、要保護消息來源，或不得公佈簡訊，絕對說到做到；另外，她也從來不錄音，證據握在手中，只是備用而已。最後，她表示「有些媒體睡死了，有些真相，也有待司法來喚醒。」

▲▼黃光芹臉書PO出證據相關貼文。（圖／翻攝自黃光芹臉書）