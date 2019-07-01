韓國瑜說登革熱防疫沒感受中央熱情　黃偉哲：防疫不是口水戰

▲台南市長黃偉哲認為登革熱防治，現在需要的是防疫戰，而不是口水戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜說登革熱疫情，高雄沒有感受到中央的熱情，並呼籲防疫工作不要一國兩制，台南市長黃偉哲表示，理解韓市長內心的焦慮，但防疫戰不是口水戰，他認為中央不會在這時候大小眼之分，應全員動起來防疫才是正辦。

黃偉哲指出，他覺得現在需要的是防疫戰，不是口水戰，對於韓市長心中的焦慮是可以理解，因為站在第一線指揮官總是壓力最大，這點自己也有同感，不過除了感性之外，理性地來說，對於這個防疫的經費，中央有沒有支援，大家記得在2015年台南市登革熱大流行，有1萬多個病例，有112個人因而過世，那個時候中央也沒有給台南額外的錢，中央給台南1千萬，市府是動用第二預備金1億，總共1億1千萬來做防疫工作。

黃偉哲說，第2年，在2016年的時候，中央給台南3千萬，市府動用年度經費1千多萬，總共4千多萬來做防疫工作，不管是多少錢，事實上台南都沒有得到中央5318萬的協助，這次高雄不幸發生20幾例本土病例，中央就給了5318萬，那如果用這樣來看，是中央比較挺誰？他覺得其實數字會說話，但是避免的就是噴口水，因為噴口水淹不死孑孓、殺不死蚊子，所以還是希望大家能夠做防疫戰，不要做口水戰。

他也期待當國人的健康安全、生命遭受威脅的時候，這是全國都應該動起來的事情，他認為中央不會於這個時候有所謂的大小眼之分，手心是肉、手背是肉，北部是人南部也是人，所以他覺得其實這應該是全員動起來做好防疫工作，才是正辦。