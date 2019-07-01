罷免韓國瑜連署第一階段可望達標　柯文哲：贊成、反對越來越極端

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選升溫，公民割草行動與「weCARE高雄」發起罷免高雄市長韓國瑜連署活動，對此，台北市長柯文哲1日出席興隆公共住宅二期A、E基地新建工程開工典禮，他在受訪時表示，贊成、反對越來越極端，不是正常社會該有的現象。

談到韓國瑜罷免連署第一階段份數可望達標，柯文哲說，這不是一個很理想的社會狀態，「愛之欲其生，惡之欲其死」，贊成跟反對越來越極端，社會比較正常應是常態分佈，現在變兩個瘋子，這不是正常社會該有的現象。

至於近日有民調顯示藍綠對決或三角督柯都呈現落後，甚至流失40歲以下的支持度，被解讀成對反送中態度模糊有關係，柯文哲則表示，「民調本來就高高低低阿，不要追漲追跌，照你該做的做就好。」

對於國民黨總統參選人郭台銘的民調快要贏過韓國瑜，柯文哲表示，「沒有意見啊，你問我幹什麼，我沒有意見」。

「Wecare高雄」與公民割草行動等團體日前發起「罷韓30行動」，徵求30萬高雄市民連署罷免市長，台灣基進黨與公民割草行動7月1日將舉行聯合記者會宣布，第一階段的3萬份連署書將達標，並預告後續「包圍市府」行動規劃。不過，公民割草行動澄清，該社團僅是「受邀參與行動」，並非行動的主辦方。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者張榮恩、季相儒攝）

