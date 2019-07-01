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韓粉號召罷免白眼女神！7PUPU喊話：以霸凌市長為樂的議員　黃捷回應了

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▲▼ 韓粉罷免黃捷 。（圖／記者林昱萱攝）

▲韓粉號召罷免黃捷。（圖／組合圖／翻攝自「Wecare 高雄」、高雄市議會直播）

地方中心／高雄報導

台灣基進黨和罷免高雄市長韓國瑜的民間團體「公民割草行動」、「高雄好過日」，宣布第一階段連署書即將到達三萬份，但此舉卻引發韓粉不滿，因此在臉書上出招創建「罷免高雄市議員黃捷」的社團，甚至在另個群組提供罷免名冊、分析罷免的成功率。

▲▼ 韓粉罷免黃捷 。（圖／翻攝畫面）

▲ 韓粉號召罷免黃捷 。（圖／翻攝自韓國瑜後援會）

韓粉們不滿韓國瑜受此對待，因此也出招反制，提出要罷免高雄市議員，中槍的就是被封為「白眼女神」的黃捷，不僅有韓粉已經先創了「罷免高雄市議員黃捷」的社團，甚至還在「韓國瑜後援會」裡貼上，公職人員罷免案提議人名冊，甚至還開始分析罷免的成功率，其中一名韓粉就信心喊話地對大家說：「因此為支持韓市長，罷免不思市政，不為人民福利，只圖霸凌韓市長為樂的議員，便成首要之務。也許罷免之路很難走，但卻能成為清除韓市長施政之路的障礙，讓韓市府能專心為民服務，不受議會殿堂小丑的醜化與干擾！」

對此，黃捷向《ETtoday新聞雲》表示，尊重反對的意見，也尊重大家行使公民的權利，不過我相信有沒有做事，市民都看在眼裡。

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關鍵字：韓粉,罷免,韓國瑜,黃捷

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